Elske in Wonderland

Elske is in Wonderland en terecht, zelden zo’n slimme en creatieve persoon gezien. Om te beginnen haar vlijmscherpe analyse dat het massatoerisme gaat verdwijnen. Het gaat allemaal ‘diep reizen’ worden. Deze voorspelling toont al visionair genie. En dan ook al meteen de reizen aanbieden die jij als trend landelijk opvoert, maakt je een ondernemer in de categorie Henry Ford, Freddy Heineken en Elon Musk.

Jouw constatering dat de Turkse kust straks vergelijkbaar is met Tsjernobyl, een verlaten landschap met vervallen gebouwen is een heel logische. Al die duurbetaalde CEO’s begrijpen er helemaal niets van! Ik zie je verbazing en terecht: waarom bellen ze jou niet even, dan is het zo opgelost?

Elske, jij weet ook de beste manier om een crisis te overleven: je gooit je personeel in de branding, het liefst met flinke golven, en diegene die op het strand liggen daar neem je afscheid van, ook al werken ze al 20 jaar voor je. En met diegenen die nog staan, ga je door. Zo slim en doordacht.

‘Survival of the fittest’ heet dat, onbegrijpelijk dat men daar zo geschokt op reageert, dat is toch heel normaal. De landelijke media weten je sowieso al goed te vinden, en dat is een prestatie op zich om daar iedere keer tijd voor vrij te maken! Alsof het voor Elske allemaal zo makkelijk is. Voor elk televisieoptreden weer naar de kapper, een nieuwe jurk en ook een nieuwe bril. Elske, ik voel met je mee, wat een onbegrip.

En haar nieuwe start-up BUDDY BOLD is in één woord geweldig!

Het land vergrijst en ouders zijn best lastig, dat weten we allemaal, dus al je een Buddy voor je ouders kunt inhuren dan is dat toch supermakkelijk. Dan hoef je helemaal geen rekening te houden met ouderen. Je vader Jan – ik ken hem persoonlijk – moet wel heel erg blij zijn met jouw nieuwe start-up. Sowieso moet Jan vast erg blij zijn, jij hebt tenslotte zijn krakkemikkige bedrijf naar het hoogste niveau in de branche gebracht. Zonder jou was het helemaal fout gegaan. Als dank voor zijn inspanningen krijgt hij nu wel heerlijk 3 keer per week bezoek van een vreemde, maar dat is logisch, want tv-optredens gaan voor. Dat snapt toch iedereen.

Schandalig toch dat op social media de vergelijking tussen Buddy Bold en prostitutie wordt gemaakt. Elske maakt gewoon heel slim gebruik van de groeiende eenzaamheid onder ouderen en waarom zou dat geen verdienmodel kunnen zijn? Elske, chapeau, opnieuw zo ontzettend goed gezien.

Waarom zouden we in onze samenleving nog omkijken naar de ouderen, terwijl de oplossing gewoon te bestellen is bij Buddy Bold. En als je te weinig geld hebt om Buddy Bold te betalen, dan moet je maar zorgen dat je meer verdient. Het gaat er tenslotte om dat je blijft staan in de branding.

Reizen worden duurder en elitairder, is jouw nieuwe slogan. Dus meer marge maken en je afzetten tegen het klootjesvolk dat met Corendon of Sunweb op vakantie gaat, weer ongelofelijk slim bedacht! Elske, jij bent zo ontzettend goed dat ik begrijp dat de reiswereld bang voor je is. Ik niet: ik ga een fanclub voor je oprichten en als we 100 leden hebben, vraag ik audiëntie aan. Hopelijk mag ik dan langskomen in het heilige der heilige. Met als slogan: ‘Over Doets niets dan goeds.’

Tom van Apeldoorn

tom@travelpro.nl

