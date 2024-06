Emirates vliegt vanaf 1 juli driemaal per dag tussen Amsterdam en Dubai. De extra vlucht brengt de activiteiten van Emirates naar 21 vluchten per week. Voor reizigers die van of via Amsterdam vliegen, worden Dubai en andere bestemmingen uit het Emirates netwerk nog toegankelijker.

Emirates verhoogt deze zomer de vluchtfrequentie van en naar Dubai vanwege een sterke stijging van de vraag naar vliegreizen van en via de metropool. “Wij zijn erg blij dat wij met onze moderne vloot van Boeing 777 en A380 toestellen nog meer reizigers naar Dubai kunnen brengen. Ook nu weer speelt Emirates in op de vraag vanuit de markt,” vertelt Raymond van der Veer, Country Manager Nederland bij Emirates. “Wij vliegen niet alleen de zakelijke reiziger naar Dubai of andere belangrijke zakencentra zoals Singapore, Bangkok of Kaapstad. Dankzij de extra vluchtcapaciteit deze zomer kunnen wij ook de vakantieganger naar de meest populaire bestemmingen brengen.”

Dubai

Emirates heeft een vloot van Boeing 777 en A380 toestellen. Met deze verbinding tussen Amsterdam en Dubai slaat de luchtvaartmaatschappij met recht een brug tussen oost en west. In Dubai hebben reizigers grote keuze uit vluchten richting populaire vakantiebestemmingen als Thailand, Bali, de Malediven, Mauritius en Zuid-Afrika.