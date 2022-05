Emirates lanceert volledige Premium Economy Experience

Deel dit artikel

Emirates gaat vanaf 1 juni 2022 het volledige Premium Economy-aanbod aan boord en op de grond te koop aanbieden aan reizigers op geselecteerde routes. Vanaf 1 augustus is de nieuwe cabine beschikbaar voor Emirates-passagiers die reizen op populaire A380-routes naar Londen, Parijs, Sydney, en vanaf december naar Christchurch.

“We hebben momenteel zes A380’s uitgerust met deze cabineklasse, wat onze initiële inzet beperkt, maar het is onze bedoeling om deze ervaring op veel meer markten in ons netwerk aan te bieden. In november beginnen we met ons retrofit programma om Premium Economy te installeren op 67 A380’s en 53 Boeing 777’s. Aan het einde van het programma zal Emirates 126 vliegtuigen hebben uitgerust met Premium Economy cabines, evenals onze nieuwste interieurs in andere cabines. Het is een belangrijke investering om ervoor te zorgen dat onze gasten de beste ervaring in de lucht blijven hebben”, aldus Sir Tim Clark (President Emirates Airlines).

Stoelen

Elke stoel in de cabine is ontworpen om optimaal comfort en ondersteuning te bieden met een zesvoudig verstelbare hoofdsteun. De crèmekleurige lederen stoelen hebben een royale hoek van maximaal 40 inch, zijn 19,5 inch breed, en kunnen 8 inch achterover leunen in een comfortabele wiegpositie met voldoende ruimte voor passagiers om uit te strekken. De stoel biedt ook kuitsteunen en voetsteunen voor extra comfort, naast vele andere doorgedachte details zoals gemakkelijk toegankelijke oplaadpunten in de stoel en een cocktailtafel aan de zijkant.

Author Dylan Cinjee