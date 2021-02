Emirates voert eerste vlucht uit met een volledig gevaccineerd team

Emirates heeft afgelopen zondag als een van de eerste luchtvaartmaatschappijen ter wereld een vlucht uitgevoerd met een volledig gevaccineerd team. Het gehele eerstelijns team van vlucht EK215 naar Los Angeles, bestaande uit meer dan 70 personeelsleden over het operationele spectrum, heeft voorafgaand aan de vlucht twee doses van het Covid-19 vaccin ontvangen.

Zondagochtend werd de volledige luchthaven- en aan boord-ervaring van passagiers voor vlucht EK215, die om 8.30 uur vanuit Dubai naar Los Angeles vertrok, op een veilige manier uitgevoerd. De medewerkers van de check-in, security, Business en First Class lounge en boarding gate alsmede de technici, piloten en het cabinepersoneel hebben er namelijk voor gekozen om zich te laten vaccineren. De vlucht werd ook ondersteund door volledig gevaccineerde teams van dnata en Emirates SkyCargo die onder andere hielpen bij de vracht en logistieke vereisten voor EK215.

De Emirates Group is een maand geleden begonnen met de uitvoering van de vaccinaties. Sindsdien hebben bijna 26.000, ofwel 44%, van het personeel beide doses van de vaccins van Pfizer-BioNTech of Sinopharm ontvangen. Bijna 5.000 cabine- en cockpitpersoneelsleden hebben ervoor gekozen om beide doses van het Covid-19 vaccin te nemen. Daarnaast hebben nog eens duizenden werknemers van de Emirates Group in andere functies hun Covid-19 vaccin genomen via klinieken en vaccinatiecentra van de luchtvaartmaatschappij of in de VAE.

Frontlinie van de luchtvaart

Adel Al Redha, Chief Operating Officer van Emirates Airline, zei: “Onze operationele medewerkers staan in de frontlinie van de luchtvaart, helpen mensen om te komen waar ze moeten zijn en transporteren essentiële goederen naar wereldwijde bevolkingen. Onze medewerkers beschermen met vaccinaties is belangrijk – voor hen, voor onze gemeenschap, voor het soepele verloop van onze operaties, en ook voor onze passagiers omdat het een extra beschermlaag vormt wanneer zij met Emirates reizen. We hebben vanuit collega’s vele positieve reacties ontvangen met een grote vraag naar het Covid-19 vaccin. Het aantal vaccinaties in het gehele bedrijf blijft dan ook toenemen.”

Al Redha voegt toe: “Aan het begin van de pandemie heeft Emirates strenge veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van passagiers en medewerkers in alle fasen van de reis te waarborgen. Met de snelle vooruitgang van ons eigen vaccinatieprogramma zullen meer van onze vluchten binnenkort worden uitgevoerd met volledig gevaccineerde teams. We zijn er dan ook van overtuigd dat we, nu meer mensen worden gevaccineerd, in combinatie met de doeltreffende veiligheidsmaatregelen, allemaal kunnen uitkijken naar een versoepeling van de grensrichtlijnen voor veel landen.”

