“Er is vaak gezegd dat de Jong Intra het niet zou gaan redden”

De Jong Intra Vakanties bestaat een halve eeuw. En dat is niet niks. Reden genoeg om het kantoor in Ridderkerk te bezoeken en bij te praten met Coby van Dongen (commercieel directeur).

Even terug in de tijd: Op 1 november 1972 is er tussen de Jong Tours en Intra Holland een fusie ontstaan, dat werd de Jong Intratours. In eerste instantie richtte het bedrijf zich uitsluitend op busreizen en dat liep hartstikke goed. Jaarlijks kwamen daar duizenden klanten bij, zo enorm populair waren busreizen in die tijd. De bus was in trek qua vervoer, maar ook als vakantie. In 1984 werd er gekozen voor de huidige naam; de Jong Intra Vakanties. Dit ook vanwege toevoeging van vlieg- en autoreizen.

Zijn de busreizen nog steeds het grootste product?

“Nee, we hebben tegenwoordig een risicospreidend geheel binnen de organisatie. Vliegvakanties hebben het grootste aandeel, auto- en busreizen en riviercruises hebben ook een belangrijk aandeel, het busproduct is goede voor 25%, omdat de markt en de klant zijn veranderd.”

In hoeverre is de klant veranderd met toen en nu?

“De klant is tegenwoordig veel mondiger en bereisder. Kijk maar eens naar foto’s van vroeger waar mensen van 50, 60 of 70 jaar opstaan, deze mensen lijken veel ouder dan iemand die nu die leeftijd heeft. Het vliegproduct stond toen ook nog echt in de kinderschoenen, er werd beperkter gevlogen waardoor de wereld lang niet zo bereikbaar was dan nu. De klant van toen had veel minder mogelijkheden, ook budgettair, waardoor er massaal werd gekozen voor de bus.”

