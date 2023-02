“Er is werk aan de winkel”

Deel dit artikel

Marjon Kaper en Gert-Jan Bressers zijn beiden werkzaam voor ANWB. Zij was directeur Reizen tot ze afgelopen herfst toetrad tot de hoofddirectie van de ANWB. Hij was directeur FOX, verre reizen van ANWB en is sinds kort verantwoordelijk voor de touroperating-tak van de organisatie.

Marjon: “Gert-Jan, wij kennen elkaar natuurlijk al. Maar zou je eens vertellen hoe en waar de liefde voor de reisbranche is ontstaan?”

Gert-Jan: “Goh, die liefde is al heel lang geleden ontstaan. Ik denk in mijn tienerjaren, ik vond het altijd al leuk om op reis te gaan en andere culturen te leren kennen. Na een paar jaar verdween de liefde een beetje naar de achtergrond en ging ik economie studeren, maar ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat dat niet mijn passie was. Uiteindelijk kwam ik op de NHTV terecht, waar een ik kennis maakte met de functie van productmanager. Dat wilde ik worden, daar viel het kwartje. Sindsdien ben ik de reisbranche niet meer uitgestapt, heb ik veel gedaan en heb ik het nog steeds erg naar mijn zin.”

Marjon: “Je bent voor mij een Mister Reizen, waar heb je overal gewerkt?”

Gert-Jan: “Ik kom uit de verre reizen-hoek. Ik ben begonnen bij de Boer & Wendel, dat onderdeel was van de Reisspecialisten Groep en ook onderdeel is geweest van TUI, waardoor ik TUI ook ken. Daarna ben ik voor mezelf begonnen, omdat ik ideeën had over hoe de beleving van verre- en luxereizen beter kon worden uitgevoerd dan dat ik destijds in de markt zag. En ruim vijf jaar geleden ben ik aan boord gekomen bij ANWB Reizen. In eerste instantie als managing director bij FOX, verre reizen van de ANWB en nu als directeur touroperator bij ANWB Reizen.”

