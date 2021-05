EU akkoord over digitaal COVID-certificaat: voor de zomer operationeel

De Europese Commissie meldt een akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het digitale COVID-certificaat van de EU. Dit betekent dat het certificaat (voorheen Digital Green Certificate genoemd) eind juni klaar moet zijn, zodat er vanaf 1 juli mee kan worden gereisd.

Door middel van het COVID-certificaat kan men middels een QR-code aantonen of men is gevaccineerd, een PCR-test heeft afgenomen of een coronabesmetting heeft doorstaan. Ook mensen die één keer zijn gevaccineerd krijgen een certificaat, waarbij landen zelf kunnen bepalen of één vaccinatie voldoende is.

“Goed dat het certificaat er is. Maar ‘lappendeken’ van nationale extra regels tav quarantaine en extra testen dreigt”, zo laat Frank Oostdam (directeur ANVR) in een eerste reactie weten.

Er is niet vastgelegd of PCR-testen gratis moeten worden. Wel komt er een fonds van 100 miljoen euro om PCR-testen goedkoper gemaakt moeten worden. “We hopen nu met dit fonds dat de tests op zijn minst een stuk goedkoper worden voor de mensen die minder te besteden hebben”, aldus Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks).

We just reached an agreement on the EU Digital Covid 19 certificate, which will facilitate crossing the borders again. We achieved funding for affordable testing (and will press for more), and the highest privacy standards. pic.twitter.com/UUbdUY542M — Tineke Strik (@Tineke_Strik) May 20, 2021

“We komen onze belofte na om het EU Digital COVID-certificaat voor de zomer operationeel te hebben. De Europese burgers kijken ernaar uit om weer te reizen, en het akkoord van vandaag betekent dat ze dat zeer binnenkort veilig kunnen doen”, aldus EU President Ursula von der Leyen.

“Het digitale COVID-certificaat van de EU is gratis, veilig en voor iedereen toegankelijk. Het omvat informatie over vaccinatie, PCR-testen en eerdere besmetting met corona. Daarnaast respecteert het de grondrechten van de burgers volledig, inclusief de bescherming van persoonsgegevens.”

Alle EU-burgers hebben een fundamenteel recht op vrij verkeer in de EU. Het digitale COVID-certificaat van de EU, beschikbaar in papieren of digitale vorm, zal het voor Europeanen gemakkelijker maken om te reizen – of ze nu hun familie en geliefden willen zien of om wat welverdiende rust te krijgen.

“Op EU-niveau zal het systeem de komende dagen klaar zijn. Het is nu van cruciaal belang dat alle lidstaten doorgaan met de uitrol van hun nationale systemen om ervoor te zorgen dat het systeem zo snel mogelijk operationeel kan zijn. Dit is wat EU-burgers terecht verwachten. De overeenkomst van vandaag heeft aangetoond dat, met de inzet en medewerking van iedereen, het digitale COVID-certificaat van de EU op tijd beschikbaar zal zijn. ”

De Europese Commissie zal de lidstaten blijven ondersteunen bij het afronden van hun nationale oplossingen voor de afgifte en verificatie van het digitale COVID-certificaat van de EU, en technische en financiële ondersteuning bieden aan de lidstaten om aan boord van de gateway te komen.

