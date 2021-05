Europa-Park na zes maanden sluiting weer open

Na meer dan zes maanden sluiting mag Duitslands grootste attractiepark komende vrijdag de poorten weer openen. Ook de zes themahotels, het Camp Resort, de camping en de virtual reality-attractie YULLBE gaan op die dag weer van start. Europa-Park is aangewezen als modelproject en mag openen vanwege de gunstige infectiecijfers in de regio van het park. Europa-Park’s tweede park, waterpark Rulantica, hoopt binnenkort weer waterliefhebbers te kunnen ontvangen.

Bezoekers kunnen vanaf vrijdag weer genieten van de architectuur, gastronomie en vegetatie in 15 Europese themagebieden. Op een enkele kinderattractie na zijn alle attracties geopend en staan er een viertal shows op de planken. Ook presenteert het park weer enkele nieuwigheden. Net als afgelopen jaar dienen bezoekers te beschikken over een ticket op datum en is een medisch of FFP2-masker verplicht in de attracties, binnenruimtes, wachtrijen en overal waar men geen 1,5 meter afstand kan houden. Naast een identiteitsbewijs dient men eveneens een toestemmingsbewijs te kunnen tonen. Dit kan een van de volgende drie documenten zijn:

1.officieel erkende negatieve coronatest (PCR- of sneltest); maximaal 24 uur oud bij aankomst, voor iedereen vanaf 6 jaar (geen zelftest),

2. officieel vaccinatiebewijs/paspoort; de volledige vaccinatie dient meer dan 14 dagen geleden afgerond te zijn,

3. positieve PCR-test; minstens 28 dagen en maximaal 6 maanden oud, is de uitslag ouder dan dient men het officiële vaccinatiebewijs mee te brengen.

Daar de testmogelijkheden ter plaatse beperkt zijn, wordt geadviseerd om vooraf een negatieve test geregeld te hebben.

Vorig jaar heeft Europa-Park 2,5 miljoen bezoekers ontvangen en zijn er geen besmettingen gemeld. Dit jaar wordt het risico op verspreiding van het coronavirus wederom tot een minimum beperkt. Het aantal bezoekers is voorlopig begrensd en door registratie kan in geval van besmetting met medebezoekers contact worden gezocht. In restaurants en wachtrijen zijn afstandsmarkeringen aangebracht. Medewerkers zorgen voor extra reiniging en desinfectie en voor bezoekers staan voldoende desinfectiepunten ter beschikking. Samen met hansgrohe is zelfs een handwas-attractie ontwikkeld.

Digitaal zijn er ook voorzieningen getroffen. Met de app VirtualLine kunnen bezoekers virtueel aanschuiven bij een attractie. Met een andere app, Distance Radar (alleen voor Android), kan de bezoeker op speelse wijze op de afstandsregels letten tijdens het parkbezoek. Bij voldoende afstand maakt hij meermaals per dag kans op een vip-pas voor een attractie met VirtualLine. Europa-Park wordt bij dit modelproject begeleid door het universitair Ziekenhuis van Freiburg.

De meest recente informatie en verdere details (ook voor overnachtingsgasten en Clubkaart-bezitters) is te vinden op www.europapark.de/info2021.

