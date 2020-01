Europa-Park: recordaantal bezoekers en opening waterpark

Europa-Park heeft een recordaantal bezoekers verwelkomd van meer dan 5,7 miljoen, voerde tal van bouwwerkzaamheden uit en deed de grootste investering in de geschiedenis van het bedrijf. Dit leidde tot de opening van het gloednieuwe indoor waterpark ‘Rulantica’ en het aangrenzende themahotel ‘Krønasår’. De kosten: € 180 miljoen. Ook was er onder andere de heropening van het Scandinavische themagebied met de nieuwe attractie ‘Snorri Touren’. Ook het aantal bezoekers uit de Benelux groeide gestaag: dit aantal verviervoudigde de afgelopen tien jaar.

Op 28 november 2019 opende Europa-Park de deuren van ‘Rulantica’. In dit tweede park draait alles om waterplezier met zeventien glijbanen, een groot golfslagbad, een lazy river én waterattracties die garant staan voor een gezonde dosis adrenaline. Roland Mack (eigenaar Europa-Park): “Om ons resort en onze regio ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden voor gasten van verder weg, blijft doorontwikkeling belangrijk. ‘Rulantica’ en hotel ‘Krønasår’ zijn daarvan integrale onderdelen. ‘Rulantica’ kende in 2019 al een zeer goede start en behaalde uitstekende cijfers. Daar zijn we heel blij mee, want het waterpark is nieuw terrein voor ons. De bezettingsgraad van hotel ‘Krønasår’ is ook uitzonderlijk goed: meer dan 90%. We worden steeds meer een op zichzelf staande reisbestemming.”

Het nieuwe themahotel ‘Krønasår’ opende in mei 2019. Het viersterren superior hotel – dat gethematiseerd is als een bijzonder natuurhistorisch museum – biedt gasten een stijlvolle accommodatie in een mystieke, Scandinavische sfeer. Het hotel heeft 277 kamers en 27 suites en biedt gasten via een brug exclusieve toegang tot ‘Rulantica’. Het hotel biedt tal van culinaire specialiteiten in verschillende Noordse restaurants en bars.

In de zomer van 2019 werd het Scandinavische themagebied heropend voor bezoekers, na ongeveer een jaar van constructie als gevolg van een grote brand (2018). Inmiddels is het themagebied weer in volle glorie hersteld. Heerlijke visspecialiteiten, de sprookjesachtige torens en de populaire witte haai schitteren in nieuwe pracht. In de herfst van 2019 opende hier bovendien ‘Snorri Touren’; een nieuwe familieattractie. Samen met de olijke zesarmige octopus Snorri maken bezoekers een avontuurlijke reis over het eiland Rulantica tijdens de nieuwe mulitmediale ontdekkingstocht.

Europa-Park sleepte de afgelopen jaren al diverse belangrijke prijzen in de wacht. Ook in 2019 viel het park volop in de prijzen. In 2019 riep het internationale vakblad Amusement Today Europa-Park bijvoorbeeld voor de zesde keer uit tot beste attractiepark ter wereld. Daarnaast handhaafde restaurant ‘Ammolite’ – in de vuurtoren van hotel ‘Bell Rock’ – in februari zijn twee Michelin-sterren. Tenslotte ontving Europa-Park in 2019 voor de tweede keer de ANWB-award voor ‘het leukste uitje over de grens’.

Europa-Park kent een winter- en een zomeropenstelling. De zomeropening start op 28 maart 2020 en duurt t/m 8 november 2020. In de zomer zijn er weer een aantal nieuwe attracties en shows, waaronder de geheel vernieuwde familie-attractie ‘Piraten in Batavia’ en de nieuwe parade ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum. ‘Rulantica’ is het gehele jaar geopend.

