Eurowings voegt de route van Salzburg naar Amsterdam toe aan haar vluchtprogramma. Vanaf vandaag (1 december) wordt de nieuwe rechtstreekse verbinding tussen Oostenrijk en Nederland in het winterseizoen twee keer per week uitgevoerd door de dochteronderneming van Lufthansa. Op de route wordt gevlogen met een moderne Airbus A320.

Met vluchten op vrijdag (SZG 10:10 – AMS 11:55; AMS 12:35 – SZG 14:10) en zondag (SZG 17:50 – AMS 19:35; AMS 20:15 – SZG 21:50) biedt de nieuwe vliegverbinding de perfecte omstandigheden voor een weekendtrip naar het populaire Salzburger wintervakantiegebied of naar de Nederlandse metropool Amsterdam. “We zijn verheugd om de nieuwe rechtstreekse verbinding tussen Salzburg en Amsterdam te openen. We hebben sterke partnerships met zowel Salzburg Airport, onze grootste Eurowings basis in Oostenrijk, als Amsterdam Schiphol Airport, waarmee we dit jaar onze 10-jarige samenwerking vieren,” zegt Eurowings CEO Jens Bischof. “Tegelijkertijd breiden we ons pan-Europese routenetwerk uit.”