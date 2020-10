Extreem banenverlies in de reissector

Twintig procent van de werknemers binnen de reisbranche heeft zijn of haar baan verloren door de coronapandemie. En naar verwachting loopt dit verder op. Reiswerk verwacht dat in het voorjaar van 2021 zeker zo’n 45 procent van de nu nog werkenden in de reissector werkloos zal zijn. Het arbeidsmarktfonds voor de reisbranche luidt de noodklok.

De reissector is één van de zwaarst getroffen sectoren als gevolg van de coronacrisis. Reizen is sinds maart zeer beperkt of helemaal niet mogelijk. Door grote reorganisaties en het niet verlengen van tijdelijke- en seizoenscontracten, is inmiddels al van zo’n 20 procent reisprofessionals afscheid genomen. “Dat is ongekend”, stelt Esther Gathier (manager van Reiswerk). “Ook de vooruitzichten zijn ronduit slecht. Zonder sectorspecifieke maatregelen dreigt ruim 45 procent van alle reisprofessionals hun baan kwijt te raken. Dit is rampzalig voor de sector, de economie én de reiziger. Jarenlang opgebouwde kennis gaat verloren als er geen hulp komt om deze periode te overbruggen. Er is perspectief, want zodra het weer kan, wil de consument niets liever dan weer reizen, unieke reiservaringen opdoen en lekker op vakantie gaan. Wij blijven dan ook geloven in de pracht van reizen, maar hebben nu wel een buffer nodig.”

Somber

Loes Dreschler, vakbond CNV, ziet de toekomst voor de reisbranche ook somber in. Zij laat weten dat CNV wekelijks meldingen binnen krijgt van een voorgenomen reorganisatie of van een faillissement. Dreschler: “Als het kabinet de reisbranche niet meeneemt in de extra steunmaatregelen, worden werknemers zo met een enkeltje de WW in geholpen.”

Geen vacatures

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er nagenoeg geen vacatures meer in de reisbranche. Het aantal beschikbare vacatures is, vergeleken met het begin van 2020, met maar liefs 97 procent gedaald. Dit heeft acute gevolgen voor studenten van verschillende MBO- en HBO-opleidingen voor Toerisme. Reiswerk signaleert grote onzekerheden: “Studenten die in hun afstudeerjaar zijn, zitten in zak en as. Zij vragen zich oprecht af: Kan ik straks wel een baan vinden? Moet ik een andere opleiding gaan doen? En wat komt er nu terecht van al mijn dromen?”, aldus Gathier.

