De familie Ter Haar heeft gereageerd op de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem in de zaak die speelde tussen de familie en de Rabobank met betrekking tot het faillissement van OAD Reizen in 2013.

Ruim tien jaar na het faillissement van OAD Reizen heeft het hof duidelijkheid gegeven over de handelwijze van de Rabobank. De Rabobank was volgens de uitspraak in Hoger Beroep gerechtigd om het seizoenskrediet op te zeggen en heeft haar zorgplicht niet geschonden.

Weinig onderbouwd

“Deze uitspraak is natuurlijk teleurstellend voor de oud-aandeelhouders en ook niet verwacht. Op veel punten vinden de aandeelhouders de motivering weinig onderbouwd en onvolledig. Aan tal van ingebrachte bewijsvoeringen (waaronder een gedegen deskundigenrapport) wordt door het gerechtshof ongemotiveerd voorbijgegaan.”

Summiere vonnis

“De stellingen van OAD over de niet onderbouwde kapitaaleis, de excessieve zekerheidsstellingen, de onhaalbare deadlines, het herstel van de ratio’s, de aangeleverde prognoses en zelfs de heldere uitlegbrief van TUI-directeur Van der Heijden blijven onbenoemd in dit summiere vonnis. En dat is jammer. Het incidenteel hoger beroep dat Rabobank had ingesteld tegen de oud-aandeelhouders is in dit vonnis gelukkig door het gerechtshof afgewezen.”

Maatschappelijke impact

De maatschappelijke impact van deze zaak was groot, met duizenden gedupeerde reizigers, 1.550 voormalige medewerkers die per direct op straat kwamen staan, en de aandeelhouders die hun bedrijf zijn kwijtgeraakt. “Alleen daarom al was het noodzakelijk om dit gevecht te voeren.”