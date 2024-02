Het gerechtshof in Arnhem heeft een uitspraak gedaan in het hoger beroep van de familie Ter Haar (oprichters OAD Reizen) in de zaak rondom het faillissement van de touroperator in 2013. De familie hield de Rabobank verantwoordelijk voor het faillissement. Lees verder voor de (volledige) uitspraak.

In 2013 heeft OAD haar faillissement aangevraagd nadat Rabobank de kredietrelatie met OAD had beëindigd. De curatoren van OAD zijn in 2015 een procedure gestart omdat zij vinden dat Rabobank de kredietrelatie niet had mogen opzeggen. Zij eisen daarom een schadevergoeding van ongeveer € 70 miljoen. De aandeelhouder van OAD heeft deze procedure van de curatoren overgenomen. Het hof vindt dat Rabobank geen schade hoeft te vergoeden.

Reorganisatie

OAD, dat bekend werd als touringcarbusbedrijf, was een groot familiebedrijf dat reizen verkocht. In 2011 ging het financieel steeds slechter met OAD. Daarom werd er in 2012 een grote reorganisatie in gang gezet. Door de economische crisis, financiële tegenvallers en de opkomst van goedkope online reizen is het OAD niet op tijd gelukt het tij te keren.

Bank neemt maatregelen

De bank merkte dat het bij OAD in 2012 steeds slechter ging en nam daarom maatregelen. OAD werd bij de afdeling bijzonder beheer geplaatst. OAD moest bovendien allerlei extra zekerheid aan de bank geven, zodat ze het geleende geld zou kunnen terugbetalen en eigen geld in het bedrijf stoppen.

Het hof is het eens met de eisen die Rabobank stelde om het krediet te mogen blijven gebruiken. OAD was immers niet meer financieel gezond en de bank liep daarom een zeer groot risico.

Rabobank zorgvuldig

OAD slaagde er niet in om extra kapitaal in het bedrijf te stoppen en de financiële situatie van OAD werd steeds slechter. Kans op herstel was niet in zicht. Rabobank mocht daarom in september 2013 het krediet opzeggen. Het hof vindt dat Rabobank zorgvuldig heeft gehandeld en OAD goed heeft geïnformeerd. Rabobank heeft voldoende rekening gehouden met het belang van haar klant OAD. Zij heeft meegewerkt aan de zoektocht naar extra kapitaal. Kort nadat Rabobank het krediet had opgezegd vond OAD een investeerder die de busdivisie van OAD wilde kopen. Rabobank wilde hieraan meewerken en heeft OAD nog een overbruggingskrediet verstrekt. Toen dat overbruggingskrediet verliep wilde Rabobank dit niet meer verlengen of verruimen. Het hof vindt dat Rabobank ook niet verplicht was dat te doen.

