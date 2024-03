Na een paar jaar afwezig te zijn geweest in de reisbranche, is ze terug en hoe! Femke van Tilburg is op 1 maart begonnen als Director Retail bij Prijsvrij Vakanties/D-reizen. Samen met Anet Huzen neemt zij de verantwoordelijkheden van Michelle de Wit over, die terugkeerde naar Travelcenter de Wit.

In de afgelopen jaren heeft Femke veel ervaring opgedaan in andere branches, maar één ding werd al snel duidelijk: de reisbranche is waar haar hart ligt. Voordat ze de reisbranche verliet, werkte Femke ruim elf jaar voor de Jong Intra Vakanties, waarvan de laatste jaren als Salesmanager. “Hierdoor is de retail mij niet vreemd; ik was er al voortdurend mee bezig, zij het vanuit de touroperator. Nu werk ik voor de grootste retailpartij van Nederland, die we samen nog verder gaan uitbreiden.”

Open cultuur

Femke vervolgt: “Prijsvrij was onbekend met retail. Nadat de reisorganisatie D-reizen overnam, hebben Michelle en Anet het vanaf nul moeten opbouwen en dat hebben ze heel goed gedaan. Er staat nu een solide basis. Ik kijk ernaar uit om die verder uit te breiden en nog meer bekendheid te geven. Als Director Retail kijk ik uit naar het contact met de winkels en vind ik het belangrijk om benaderbaar te zijn en uit te dragen waar onze organisatie voor staat en waar we in de toekomst naar toe willen. Ondanks dat ik er nog maar kort werk, merk ik nu al dat het een hele prettige, warme en menselijke organisatie is waar ik me erg goed bij voel. Het is ook een dynamisch en ambitieus bedrijf met een open cultuur en korte lijnen, wat heel goed bij mij past als persoon.”

Anet voegt toe: “Ik kom van het voormalige D-reizen en ik kan me volledig vinden in de woorden van Femke. Het is een ontzettend dynamische plek waar ik me ontzettend thuis voel.”



Lees meer in Travelpro van maart.