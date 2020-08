Fez nieuwe zomerbestemming voor Transavia in 2021

Transavia heeft haar zomerschema voor 2021 dit jaar eerder bekend gemaakt. Op die manier hebben passagiers met een voucher of passagiers die hun vlucht willen omboeken, meer mogelijkheden om een reis te plannen. Fez in Marokko is de nieuwe zomerbestemming in 2021.

De vluchten naar Fez in Marokko die vanaf de winter 2020/2021 starten vanaf Rotterdam The Hague Airport, worden ook volgend jaar zomer aangeboden. Het zomerschema van Transavia start op 1 april en loopt tot en met 31 oktober 2021. De tickets zijn vanaf vandaag te boeken. Fez is de derde grootste stad én de oudste koningsstad van Marokko en ademt daarmee historie uit. De medina van Fez, de grootste ter wereld, is een doolhof van steegjes en karaktervolle huizen. Ook de kleurrijke leerlooierijen zijn een niet te missen hoogtepunt van een bezoek aan Fez.

73 bestemmingen

In totaal vliegt Transavia in de zomer van 2021 op 73 bestemmingen vanaf de luchthavens Amsterdam Schiphol Airport, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. In de loop van dit jaar onderzoekt Transavia of daar nog bestemmingen bij komen. Een aantal routes wordt niet meer gevlogen zoals de routes vanaf Groningen Eelde Airport naar Mallorca en Heraklion.

Refund

Transavia benadrukt dat eventuele aanscherping van restricties in landen vanwege het coronavirus, kan betekenen dat aanpassing van het vluchtschema noodzakelijk is. Bij annuleringen of wijzigingen die Transavia doorvoert, krijgen passagiers de mogelijkheid hun reis zonder wijzigingskosten en zonder tariefverschil om te laten boeken naar een ander moment. Bij wijzigingen van meer dan 3 uur kunnen passagiers ook kiezen voor een refund van het ticket. Omboeken

Voor passagiers die zelf hun vlucht willen wijzigen, biedt Transavia de mogelijkheid om vluchten met vertrek tot en met september 2020 zonder wijzigingskosten (maar met eventueel fare difference) om te boeken naar zomer 2021. Uiteraard kunnen passagiers die eerder een voucher hebben ontvangen, deze nu ook inzetten om een ticket te boeken voor zomer 2021. Om die reden heeft Transavia haar zomernetwerk eerder gepubliceerd dan gewoonlijk.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.