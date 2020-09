Financieel onvermogen voor Dream Travel Kortenhoef

Op 3 september 2020 heeft Dream Travel Kortenhoef BV financieel onvermogen bij SGR gemeld.

SGR voert geen reizen uit indien Dream Travel Kortenhoef de reisorganisator was. Is de reis door een andere reisorganisatie – anders dan Dream Travel Kortenhoef BV – georganiseerd? Dan kun je direct met hen contact opnemen voor informatie over jouw reis. Op de boekingsbevestiging staat vermeld wie de reisorganisator van de reis is. Klanten die een reis geboekt hebben bij Dream Travel Kortenhoef BV ontvangen binnen 3 weken een bericht met gedetailleerde instructies van SGR. SGR beschikt op dit moment nog niet over klantgegevens.

In alle gevallen geldt dat SGR dringend adviseert geen betalingen meer aan Dream Travel Kortenhoef BV te doen voor nog niet aangevangen reizen. Ook niet op uitdrukkelijk verzoek van de curator. Betalingen gedaan na 4 september 2020 worden niet meer door SGR gegarandeerd. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar sgr@sgr.nl met als onderwerp ‘Dream Travel’.

