FlixBus: Kupers Touringcars eerste bus met zonnepanelen tussen Nederland en Londen

FlixBus heeft zonnepanelen geïnstalleerd op één van de bussen van Kupers Touringcars die dagelijks van Dortmund, via Eindhoven, Antwerpen en Brugge naar Londen rijdt. De zonnepanelen wekken zonne-energie op voor het elektrische verbruik van de bus. Hierdoor wordt het brandstofverbruik effectief teruggedrongen en de CO2-uitstoot verminderd.

Directeur Kupers Touringcars, Bert Fonteijn vertelt: “Wij zijn bijzonder trots dat onze dubbeldekker meedoet aan dit internationale proefproject om de milieu-impact van langeafstandsbusreizen nog verder terug te dringen. Wij zijn blij dat wij onze reizigers een tech-forward manier van reizen kunnen aanbieden.”

“Wij streven ernaar om zo klimaatneutraal mogelijk te reizen en klimaatvriendelijk reizen voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te maken”, vertelt Jesper Vis, mangaging director van FlixBus Benelux. “Dit proefproject met zonnepanelen is maar één proefproject in een reeks aan initiatieven en klimaatvriendelijke projecten voor onze reizigers. Op basis van de eerste resultaten zullen we evalueren in hoeverre we deze proef uitbreiden naar meer bussen of zelfs alle bussen in het netwerk.”

De op het dak van de FlixBus geïnstalleerde zonnematten zijn flinterdun en lichtgewicht, zodat luchtweerstand wordt voorkomen. Door middel van een laadregelaar die in de FlixBus is geplaatst kunnen de zonnematten op het dak communiceren met de alternator in de bus. De alternator laadt de accu van de bus met behulp van brandstof op. Met de komst van de nieuwe technologie wordt dit nu voor een groot deel overgenomen door zonne-energie, waardoor de alternator wordt ontlast.

In de proefperiode werd gemiddeld 1,7 Liter diesel per 100 km bespaart. Met een afstand van gemiddeld 600 kilometer per dag is dit een dagelijkse brandstof besparing van ongeveer 10 liter. Naar verwachting wekken de zonnepanelen nog meer energie op in de zomer.

De accu voorziet op zijn beurt weer in het stroomverbruik van alle elektronica aan boord. Zoals gebruikelijk bij FlixBussen is ook de bus met zonnepanelen uitgerust met USB-poorten, stopcontacten, airconditioning, wi-fi en een media entertainmentsysteem. Door de plaatsing van de nieuwe technologie wordt al deze apparatuur aan boord nu aangedreven door zonne-energie. Niet alleen de elektra van de bus werkt op duurzame energie maar ook het stroomverbruik van de reiziger. Zo kunnen FlixBus-reizigers hun mobiele apparaten met duurzame energie opladen– namelijk met de zon die op de groene bus schijnt.

Bij dit proefproject werkt FlixBus samen met TRAILAR, een Brits bedrijf dat innovatieve transportoplossingen biedt, om de milieu-impact van bedrijfsvoertuigen te verminderen. De flexibele zonnematten zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in de transportsector en worden al gebruikt voor vrachtwagens en bezorgdiensten. FlixBus is de eerste die deze techniek op een internationale langeafstandsbus toepast.

TRAILAR, Kupers Touringcars en FlixBus blijven de resultaten regelmatig evalueren en het project verbeteren. De technologie is zo ontworpen dat de data, en daarmee de opbrengst, kan worden gemonitord. Omstandigheden kunnen worden geoptimaliseerd, waardoor CO2-uitstoot uiteindelijk maximaal kan worden teruggedrongen. Factoren zoals de route van de bus en het seizoen zijn van invloed op de prestaties van de technologie. De bus rijdt momenteel twee keer per week heen en weer tussen Dortmund en Londen. Vanaf april gaat de bus frequenter rijden en tijdens de vakantieperiodes zelfs dagelijks.

In de meeste landen is het reizen met de FlixBus of FlixTrain nu al de meest klimaatvriendelijke manier om over lange afstanden te reizen. De bussen voldoen aan de hoogste Europese emmissiestandaarden. Met het reizen met de bus wordt er minder CO2 uitgestoten dan bij het reizen met de auto of het vliegtuig. FlixBus is van pan om uiterlijk in 2030 alle bussen en treinreizen, alsmede bedrijf gerelateerde processen, volledig CO2-neutraal te maken.

In 2018 lanceerde FlixBus al proefprojecten met ’s werelds eerste elektrische langeafstandsbussen in Frankrijk en Duitsland en afgelopen jaar was er een testrit in de VS. Bovendien biedt FlixMobility zijn passagiers ook de mogelijkheid om de exacte CO2-uitstoot van hun reis te compenseren. Daarvoor heeft FlixMobility een langdurige samenwerking met atmosfair, een internationaal gerenommeerde organisatie die projecten aanbiedt die door de VN zijn erkend met de zogenaamde Gold Standard. Momenteel kiezen wereldwijd ongeveer 6% van FlixBus reizigers voor deze compensatie, tegenover 9% in Nederland.

