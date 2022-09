FlixBus: toename boekingen naar het Verenigd Koninkrijk

Deel dit artikel

FlixBus noteerde vanaf woensdag 14 september een stijging van het aantal boekingen van ongeveer 15% vanuit België en Nederland naar Londen. De trend strekt zich uit tot de dag van de begrafenis van de koningin Elizabeth II. Ritten vanuit Brussel, Amsterdam, Antwerpen of Rotterdam behoren tot de meest populaire om de Britse hoofdstad te bereiken.

Deze stijging, waargenomen in vergelijking met de voorgaande weken en met de normale activiteit van de FlixBus-lijnen naar het Verenigd Koninkrijk, wordt grotendeels verklaard door de begrafenis van koningin Elizabeth II op 19 september en de vier dagen van openbare meditatie die eraan vooraf gaan.

Ook in het Verenigd Koninkrijk is er een toename van boekingen naar Londen vanuit de zo’n vijftig steden waar FlixBus aanwezig is. Vertrekken vanuit Liverpool, Manchester of Birmingham hebben deze week een opmerkelijke stijging van ongeveer 20% gezien. De reserveringen voor de heen- en terugreis nemen ook toe. Een terugkeer naar de normale activiteit is gepland vanaf 20 september.

Author Sharon Evers