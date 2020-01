Flybe in grote problemen

De Britse luchtvaartmaatschappij Flybe heeft problemen die zo groot zijn dat de maatschappij op omvallen staat, dat zegt Sky News. Volgens dit medium zou de Britse overheid onderzoeken of ze kan ingrijpen door een noodlening te verschaffen.

Flybe voert naast binnenlandse vluchten in Groot-Brittannië ook vluchten uit naar verschillende Europese luchthavens, waaronder Schiphol. Groningen wordt sinds 2014 aangevlogen, via partner Stobart Air. Stobart verzorgt de dagelijkse vluchten tussen Groningen Airport Eelde en London Southend. Flybe doet voor dit traject de ticketverkoop. De vliegtuigen van Stobart dragen daarom stickers met het logo van Flybe. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat als Flybe door de financiële problemen de ticketverkoop niet meer kan uitvoeren, de vluchten tussen Eelde en Londen in gevaar kunnen komen. “Maar zover is het nog lang niet”, zeg commercieel manager Bowy Odink van Groningen Airport Eelde tegen de krant.

Flybe wil zelf niet ingaan op de berichtgeving en geeft de volgende verklaring. “We blijven ons concentreren op het aanbieden van uitstekende service en connectiviteit aan onze klanten, zodat zij als gepland kunnen reizen. We geven geen commentaar op geruchten of speculaties.”

