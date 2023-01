Flybe staakt al haar activiteiten

Deel dit artikel

Flybe, dat lijndiensten verzorgde van Belfast City, Birmingham en Heathrow naar luchthavens in het Verenigd Koninkrijk en naar Schiphol en Genève, heeft zijn activiteiten gestaakt. Alle vluchten van en naar het VK die door Flybe worden uitgevoerd, zijn geannuleerd en zullen niet opnieuw worden ingepland.

Flybe-klanten die nog moeten reizen, moeten hun eigen alternatieve reisarrangementen maken via andere luchtvaartmaatschappijen, trein- of touringcarbedrijven.

Onder meer de UK Civil Aviation Authority zal de getroffen passagiers advies en informatie geven. Meer informatie is te vinden op www.caa.co.uk/news, zodra deze beschikbaar is. Of ga naar flybecustomers@interpathadvisory.com.

Informatie wordt ook beschikbaar gesteld op het Twitter-feed @UK_CAA.

Author Sharon Evers