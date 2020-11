FNV: KLM en kabinet veroorzaken onnodige onrust

Wat de FNV betreft hoeft er geen enkele belemmering te zijn voor het kabinet om KLM te steunen. Joost van Doesburg FNV campagneleider Schiphol: “Het personeel heeft haar verantwoordelijkheid al genomen en is bereid tot loonoffers de komende 2,5 jaar. Wij brengen als FNV nooit de toekomst van de KLM in gevaar. Mocht er na 2022 noodzaak zijn om kosten langer verder te verlagen, dan zullen wij ons zoals altijd weer constructief opstellen. Er is nu echter veel onduidelijkheid ontstaan omdat het kabinet ter elfder ure met aanvullende wensen is gekomen.”

Achteruitonderhandelen

FNV zegt dat het zoals altijd open staat voor gesprek, maar volgens de vakbond wordt er door het kabinet en KLM met de vraag om commitment oneigenlijke druk gelegd op constructieve gesprekken. Van Doesburg: “We begrijpen dan ook niet waarom KLM en het kabinet last-minute extra commitment verlangt. KLM lijkt door de opdracht van het kabinet achteruit te onderhandelen door in dit stadium met aanvullende eisen te komen, dit geeft een sfeer van wantrouwen af, terwijl de werknemers het beste voor hebben met hún KLM.”

Motie van wantrouwen

De telefoons bij FNV staan volgens de vakbond sinds gisteravond roodgloeiend door zeer verontruste medewerkers. Van Doesburg: “Honderden mensen hebben vannacht niet geslapen, omdat ze door de berichten in de media bang waren dat ze vandaag hun baan kwijt waren. Wat ons verbaast, is dat wij op het punt staan met KLM versobering van arbeidsvoorwaarden voor bijna 2,5 jaar te tekenen en dan ineens geconfronteerd worden met deze extra voorwaarde door het kabinet welke KLM bij ons heeft neergelegd. Het personeel heeft duidelijk laten zien bereid te zijn tot loonoffers om KLM uit de gevarenzone te houden, deze motie van wantrouwen richting het personeel is niet gepast.”

Afspraak verlagen loonkosten tot en met 2022 al gemaakt

Van Doesburg: “Wij hebben met KLM onderhandeld en afspraken gemaakt over loonoffers gedurende bijna 2,5 jaar. Wij willen dat die afspraken voor iedereen gelden: het grond- cabine- en cockpitpersoneel van KLM, die laatsten blokkeren dat op dit moment. Dat het kabinet net voor we de handtekeningen zetten, ineens verlangt dat we ons met handen en voeten binden voor 5 jaar, is op zijn zachtst gezegd bijzonder.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.