Foto’s: All You Need is FTI

Het was deze maand weer tijd voor de jaarlijkse traditie van FTI: het land door met All You Need Is FTI!

Het afgelopen jaar was een wervelwind van lastige situaties die de reisorganisatie om de oren vlogen. De kerstperiode is de tijd van dankbaarheid en tijdens deze winterse dagen wilde FTI ook graag een lichtpuntje zijn met de kerstpakketten die ze aan de reisbureaus en zelfstandige reisagenten uitdelen.

In de FTI-Facebookgroep konden zij onder een bericht een collega taggen die zij een kerstpakket gunde. Gisteren was het zover en bracht FTI de kerstpakketten bij hen langs. “Een hele leuke dag, want we laten heel graag onze waardering blijken voor de reisagenten die onze reizen verkopen”, aldus FTI.

Author Sharon Evers