TUI Cruises maakt steeds meer details bekend over het achtste schip van Mein Schiff dat in aanbouw is. Bij het schip in aanbouw, in de Fincantieri-werf in Monfalcone, is er veel aandacht aan de bars besteed. Het motto: ‘Geniet op een nieuwe manier!’ Het schip komt waarschijnlijk eind 2024 in de vaart.