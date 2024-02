Swissport en oneworld® alliance hebben de deuren geopend van hun nieuwe lounges op Schiphol. Beide lounges bevinden zich in Lounge 2 op de luchthaven en bieden een luxe ontspanningsplek voor reizigers die vertrekken naar een non-Schengen bestemming.

Met de opening op Schiphol heeft de oneworld® alliantie zijn eerste Europese lounge gelanceerd. De luxe lounge van 473 vierkante meter biedt een ruime keuze aan stijlvolle zitplaatsen in een lichte, eigentijdse setting. Het design, ontworpen door D/DOCK, bevat een subtiele knipoog naar Amsterdam, bijvoorbeeld in de verlichting. Zo zijn de lampen geïnspireerd op de lantaarns die rond de Amsterdamse grachten zijn te vinden.

Luxe lounge-ervaring

“We hebben een eigentijdse, premium lounge-ervaring ontwikkeld met een inrichting, uitrusting en stoffering die een eerbetoon zijn aan het leven in Nederland. Deze luxe lounge-ervaring maakt het reizen eenvoudig, ontspannend en plezierig”, aldus Jochem Straatman, D/DOCK Art Director.

Gunstig gelegen

De oneworld-lounge, gevestigd in het niet-Schengengebied, is gunstig gelegen op slechts tien minuten afstand van de gates van de luchtvaartmaatschappijen die lid zijn van de alliantie. Aspire Executive Lounges, het loungebedrijf van Swissport, is verantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie van de lounge.

Vernieuwd en geopend

Swissport heeft, naast de verantwoordelijkheid van de dagelijkse operatie van de oneworld Lounge, ook haar eigen Swissport Aspire Lounge vernieuwd en geopend. Deze lounge is door iedereen met een vlucht naar een non-Schengen bestemming te reserveren. Om de efficiëntie te verhogen delen beide lounges een keuken waar topchefs verse gerechten bereiden.

Opvallend design

Ook in het ontwerp van de Swissport lounge zijn subtiele verwijzingen naar Amsterdam en Nederland te vinden. Zo refereert het opvallende design naar de Amsterdamse School en de basaltstenen van de Nederlandse dijken. Swissport heeft de werkruimtemogelijkheden voor zakenreizigers uitgebreid. Omdat duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is, bevat de nieuwe lounge bovendien hergebruikt meubilair uit de oude lounge.