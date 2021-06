Franchisenemers VakantieXperts behouden naam

Het is het bestuur van de Vereniging Franchisenemers van VakantieXperts na ruim twee maanden onderhandelen vandaag gelukt de naam VakantieXperts, waar jarenlang hard voor is gewerkt, in bezit te houden en over te nemen uit de boedel van de failliete d-rt groep. Ook de domeinnaam VX.nl is overgenomen.

De twaalf bedrijven die participeren in de BV die de naam VakantieXperts heeft overgenomen zijn De Planeet, Estee, Travel Service Best, Van der Werf en De Groot 2x, Hagen, Matador 6x, Panta Reizen, Diana van den Berg, Bennekom, Mundisol, Juan Vazquez en Lunteren. Ook het automatiseringsbedrijf SBA participeert in de nieuwe BV.

“Met deze bedrijven en wellicht later nog uitbreiding met meer zelfstandigen, ziet de toekomst, ook na de recentelijke aansluiting van de meeste franchisenemers bij DTA, er heel goed uit”, zo laat het bestuur weten. “Deze bedrijven zijn verspreid over geheel Nederland en bedienen een doelgroep welke een hoge mate van service zoeken en een meer unieke en exclusieve vakantiebeleving kennen.”

De website VX.nl zal weer geactiveerd worden, zodat er zowel offline als online zichtbaarheid zal zijn. De deelnemende bedrijven kunnen nu zonder naamswijzigingen de handelsnaam blijven gebruiken en hun activiteiten onder de naam VakantieXperts blijven voortzetten. Rens Fikkers; “Er is een goede verstandhouding met Prijsvrij oprichter Marc van Deursen (welke de rest van de boedel van D-reizen onlangs heeft gekocht) waardoor we ook in de toekomst een eventuele samenwerking niet uitsluiten. Prijsvrij is sterk met de eigen touroperating en er zijn leveranciers welke niet meer kunnen of willen samenwerken met ons als sterke retail partij.”

Jeroen Steijn, die namens deze partijen het contact met de curator heeft onderhouden: “Het waren zeer langdurige en hele taaie gesprekken, met soms uit de vreemdste hoek weer een nieuwe concurrent die voor de naam ging of een hobbel die we niet voorzien hadden. Bedenk wel dat onderhandelingen over dit soort zaken niet mijn dagelijkse werk is. Maar ik ben oprecht blij en enorm trots dat het gelukt is.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.