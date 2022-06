Frank Oostdam vanavond bij Op1 over Schiphol-chaos

Deel dit artikel

ANVR-directeur Frank Oostdam is vanavond te gast bij het televisieprogramma Op1 waarin hij ingaat op de Schiphol-chaos. Het programma begint om 22.13 uur en is te zien op NPO 1.

Zelf schrijft het programma over het item: ‘Op piekdagen in juli moet Schiphol de vakantie van gemiddeld 13.500 reizigers per dag annuleren. Te druk en te weinig personeel, zegt de luchthaven. Gek genoeg is het nog wel mogelijk om op diezelfde piekdagen vluchten te boeken en melden TUI fly en Sunweb dat al hun vakanties doorgaan. Directeur van reizigersorganisatie ANVR Frank Oostdam legt vanavond bij Op1 uit hoe dat zit.’

Author Arjen Lutgendorff