FTI: nieuwe bestemmingen, uitbreiding longhaul en toename boekingen

De nieuwe bestemmingen Israël en Grenada en een nog grotere selectie hotels voor zowel eigen vervoer-reizen als longhaulroutes: dit kunnen gasten van FTI verwachten voor komende zomer en het winterseizoen 2021/2022.

“Nadat vliegen en vakantie de afgelopen maanden bijna taboe waren, is de business nu enorm aantrekkelijk geworden. Op dit moment zijn de boekingen veelbelovend. We hebben nog nooit een juni gehad met meer nieuwe boekingen in de geschiedenis van onze touroperator; de inkomende boekingen liggen ruim boven het toch al sterke jaar 2018/2019”, zegt FTI Group CEO Ralph Schiller. Hij legt verder uit: “Het valt op dat – terwijl in mei de focus lag op de reisperiode van herfst en winter – de focus nu op de zomervakantie ligt. Momenteel komt een derde van de boekingen van families, dit is een hoger aandeel dan voor de zomer van 2019.” Bijzonder populaire mid- en shorthaulbestemmingen tot nu toe waren Griekenland, Turkije, de V.A.E. en Spanje met de Balearen en de Canarische Eilanden. De meest populaire familiebestemming voor zomer 2021 blijft Turkije. Op de longhaulbestemmingen behoren het Caribisch gebied en de Indische Oceaan tot de toplanden.

Zomertrend

De prijsontwikkeling in het zomerseizoen is ook merkbaar: “De prijzen zijn momenteel – met enkele uitschieters zoals in het geval van Spanje – ondanks de piek zeer stabiel gebleven”, zegt Ralph Schiller. “Echter, klanten geven aanzienlijk meer uit aan hun reis dan in dezelfde periode van 2018/2019 – gemiddeld 20 procent meer. Mensen stellen meer vakantiebudget beschikbaar en willen zichzelf nu ergens op trakteren. De vraag naar hotels in de driesterrencategorie daalt, terwijl deze aanzienlijk toeneemt voor vijfsterrenhotels”, legt de FTI Group CEO uit. Een tweede component – naast de trend naar boekingen van hogere kwaliteit – zorgt ervoor dat vakantiegangers momenteel meer betalen: “De verblijfsduur is langer, wat natuurlijk ook van invloed is op de totale reissom.”

Vooruitzichten voor winter 2021/22

Voor het komende winterseizoen verwacht de FTI GROUP een boekingstrend naar klassieke winterbestemmingen als Egypte, de Oriënt, de Caraïben of de Canarische Eilanden als de corona-ontwikkelingen goed blijven. De touroperator besteedt hierbij aandacht aan een breed vluchtprogramma.

De samenwerking met de European Air Charter zorgt bijvoorbeeld voor goede verbindingen vanaf Duitse luchthavens met Egypte, V.A.E., de Canarische Eilanden en Montenegro. Er wordt gevlogen met een moderne Airbus A321 en enkele bestemmingen zullen zelfs al starten in de herfst voordat het volledig van start gaat per 1 november. Om het aanbod naar Egypte compleet te maken biedt FTI speciaal voor zijn gasten extra vluchten vanaf Duitsland met Condor en vanaf Amsterdam tweewekelijks naar Hurghada. De touroperator klaar om deze topbestemming weer te openen.

“Naast European Air Charter en Condor werken we ook intensief samen met SunExpress, Sundair, Emirates en de Lufthansa Group, waaronder hun nieuwe langeafstandsdochteronderneming Eurowings Discover”, zegt Ralph Schiller. “Natuurlijk zijn we, naast de focus op onze eigen hotelmerken LABRANDA Hotels & Resorts, KAIRABA Hotels & Resorts, Design Plus Hotels, Club Sei en Lemon & Soul, soortgelijke grote samenwerkingen overeengekomen in de hotelsector met belangrijke hotelpartners. Daarnaast hebben we de tijd goed benut en eigen hotels gerenoveerd. Zo verwelkomen LABRANDA Suites Costa Adeje en LABRANDA Costa Mogán deze winter weer gasten in hun volledig gerenoveerde hotels op Gran Canaria en Tenerife.”

Optimale zekerheid en flexibiliteit

Al langere tijd biedt de touroperator diverse pakketten aan om de klant optimale zekerheid en flexibiliteit te bieden zowel voor als tijdens de reis. Met het FLEXPLUS-tarief, wat al bij te boeken is vanaf € 58, kan de klant tot twee weken voor vertrek zijn reis annuleren of omboeken zonder opgaaf van reden. “We zien dat onze partners het FLEXPLUS-tarief standaard bijboeken, zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken of ze de reis wel kunnen omboeken of annuleren. Het wordt positief ontvangen en daar zijn wij blij mee!”, aldus Joyce Akkersdijk, Sales & Marketing Manager FTI Nederland. Daarnaast biedt FTI het Corona Zekerheidspakket aan, bestaande uit de Corona Reisbescherming en de Corona Reisdekking. FTI verlengt de boekings- en reisperiode van de Corona Reisbescherming tot en met 31 oktober 2021 voor alle nieuwe boekingen. De Reisbescherming dekt extra kosten voor de vakantiegangers wanneer zij positief testen op corona tot € 500 per persoon en € 3.500 per boeking. De Corona Reisdekking is bij te boeken voor slechts € 9,90 per boeking en dekt de annuleringskosten tot € 1.500 per persoon, wanneer de reiziger binnen 72 uur voor vertrek positief test op corona. “Met onze pakketten proberen wij onze klanten die twijfelen extra zekerheid te geven en te laten profiteren van flexibele voorwaarden”, voegt Joyce Akkersdijk toe.

Turkije

De belangrijkste bestemming voor de reisorganisatie, Turkije, doet er alles aan om gasten weer zo spoedig mogelijk veilig te kunnen ontvangen. Ook voor het winterseizoen kijkt de bestemming vooruit om de veiligheid en kwaliteit te kunnen garanderen. Momenteel zijn de besmettingen in de toeristische gebieden aan het dalen. De hotels in het FTI-aanbod hebben allen het Healthy Tourism Certificate ontvangen, wat inhoudt dat het hotel voldoet aan alle regels rondom corona, waaronder extra schoonmaak en een lagere bezetting. Al het personeel werkzaam in het toerisme is minstens één keer gevaccineerd. Daarnaast is het verplicht voor werkgevers om hun nieuwe werknemers te registreren en ze eerst te laten vaccineren, voordat ze mogen werken in de toeristensector.

Nieuwe bestemmingen: Israël en Grenada

Naast de uitbreiding van het algehele vluchtprogramma en hotelaanbod breidt de organisator ook zijn aanbod aan bestemmingen uit. Zo kunnen pakketreizigers die Israël willen ontdekken vanaf de winter een divers aanbod van zo’n 30 hotels in Jeruzalem, Tel Aviv en aan de Dode Zee boeken, evenals rondreizen en excursies.

In het Caribische gebied breidt FTI zijn repertoire uit met het groene juweel Grenada. Het “eiland van specerijen” staat voor totale ontspanning, prachtige stranden en imposante natuur. Een unieke bestemming met een aantal zeer luxe accommodaties. Daarnaast kunnen Caribische fans kiezen uit meer dan 300 hotels bij FTI, met name op bestemmingen zoals de Dominicaanse Republiek, Jamaica en Cuba.

Vakantie met eigen vervoer

Veel vakantiegangers kiezen voor de veiligheid en flexibiliteit van het eigen vervoer. Ook voor het winterseizoen heeft de touroperator al een bovengemiddeld aantal boekingen naar Duitsland geregistreerd. De organisator richt zich met name op de uitbreiding van zijn wintersportaanbod, vooral in Oostenrijk en Zuid-Tirol. Nu ook code geel van toepassing is voor Duitsland, ziet de organisator de eigen vervoerboekingen onder Nederlanders toenemen naar deze bestemming.

