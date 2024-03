Van 21 tot en met 29 september 2024 houden KLM en Fly to the West een bijzondere studiereis: ze reizen met zes campers vanuit Las Vegas door Utah en Arizona. Tijdens deze reis worden onder andere Zion, Bryce Canyon, Monument Valley en Grand Canyon bezocht.

Bereid je voor op een avontuurlijke studiereis, midden in de natuur! Toeren met de camper, kamperen in de wildernis en zelf eten bereiden. Tijdens dit avontuur leer je je collega-reisagenten door en door kennen en maak je samen onvergetelijke herinneringen. Het belooft een unieke ervaring te worden in een van de mooiste delen van de Verenigde Staten.



Ga je mee?

Is dit écht iets voor jou? Stuur dan snel je motivatie naar Paul Backer (paul@tiogatours.nl) en wie weet ga jij samen met andere collega-reisagenten dit avontuur aan. Kijk voor meer informatie op: flytothewest.nl/studiereis.