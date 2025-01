Op 16 januari aanstaande worden de gebroeders Lanting, eigenaren van het touringcarbedrijf Lanting Reizen in Hoogeveen, de nieuwe eigenaar van de Groningse touroperator SRC Reizen. Wibo Anema, die in 1983 de StudentenReisClub startte, geeft na bijna 42 jaar vol vertrouwen het stokje door. Onder Lanting blijft SRC Reizen vanuit de Groningse binnenstad groepsreizen en individuele reizen ontwikkelen voor cultuurliefhebbers.

Foto: Wibo Anema en Sietske van der Maat.



Wibo Anema: “In februari 2025 is het 42 jaar geleden dat ik mijn eerste reis, toen voor studenten, organiseerde. Met een onderbreking van ruim 10 jaar, waarin SRC Reizen onderdeel van de OAD-Groep was, ben ik alweer ruim 30 jaar betrokken bij dit prachtige reisbedrijf. Het zijn turbulente jaren geweest met heel veel hoogtepunten, maar ook enkele dieptepunten, denk aan het faillissement van OAD en de coronaperiode. Enige tijd geleden heb ik besloten dat het tijd was om uit te kijken naar een nieuwe eigenaar. Ik ben blij dat ik deze heb gevonden in de gebroeders Lanting, eigenaren van het busbedrijf waar wij al 20 jaar onze touringcars huren. Nick Lanting zal, samen met algemeen directeur Sietske van der Maat, SRC Reizen voortzetten in zijn huidige vorm en op de huidige locatie in Groningen.”



Nick Lanting: “Door onze jarenlange samenwerking zijn wij van SRC Reizen gaan houden en we hebben er heel veel zin in om dit bedrijf samen met het deskundige team, alle reisleiders en partners in binnen- en buitenland voort te zetten. Dat doen wij niet alleen, Wibo zal als adviseur nog drie jaar betrokken zijn bij SRC Reizen. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat SRC Reizen, de specialist in vakanties vol cultuur, in 2033 zijn 50-jarig jubileum zal vieren!”



Ook Sietske van der Maat, algemeen directeur van SRC Reizen, is verheugd over deze stap. “Met de gebroeders Lanting krijgt SRC een eigenaar die zijn sporen in de reisbranche meer dan heeft verdiend. Door onze jarenlange samenwerking zijn we geen vreemden voor elkaar en ik weet zeker dat SRC Reizen met Lanting een prachtige toekomst tegemoet gaat. Namens alle medewerkers van SRC Reizen wil ik Wibo bedanken voor alle mooie jaren.”