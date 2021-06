Gemiddelde besmettingscijfers Portugal en VK blijven hoog

De gemiddelde tweewekelijkse cijfers van zowel Portugal als het Verenigd Koninkrijk blijven hoog, dat blijkt uit de TravelPro Barometer. Op basis van actuele cijfers staat Portugal op een tweewekelijks gemiddelde van 166,34 per 100.000 inwoners (waar ECDC nog 87,21) meldt. In het Verenigd Koninkrijk staat het gemiddelde op 248,91.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil dat er wordt gekeken naar het hoogopgelopen aantal besmettingen van de deltavariant in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft binnen de EU laten weten dat moet worden voorkomen dat Britten zomaar naar EU-landen kunnen blijven reizen. De Engelse krant The Times publiceerde er vandaag een uitgebreid artikel over.

Portugal heeft nieuwe quarantaineregels opgelegd aan niet-gevaccineerde Britse reizigers, waardoor het VK in dezelfde risicocategorie valt als Zuid-Afrika, Brazilië, India en Nepal. Alle bezoekers uit Groot-Brittannië naar het vasteland van Portugal moeten veertien dagen in quarantaine blijven “thuis of op een door de gezondheidsautoriteiten aangewezen locatie”, tenzij ze kunnen aantonen dat ze ten minste twee weken eerder volledig zijn gevaccineerd.

Afgelopen vrijdag wijzigde het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de Área Metropolitana de Lisboa/regio Groot Lissabon naar oranje. De kleurcode is geel voor de rest van Portugal.

Opvallend in de TravelPro Barometer is België, dat zowel zaterdag als zondag nul coronabesmettingen noteerde.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.