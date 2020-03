57% maakt zich geen zorgen over gevolgen coronavirus: “Media maakt van mug een olifant”

Je kan geen krant openslaan of journaal aanzetten zonder dat het erover gaat; het coronavirus. TravelPro vroeg haar volgers: Maak jij je zorgen over wat de gevolgen kunnen zijn van het coronavirus? 57% van de stemmers gaf aan zich geen zorgen te maken.

Bijna 500 stemmen kreeg de poll op de Facebookpagina van TravelPro. 43% (215 Stemmen) liet weten zich zorgen te maken over de gevolgen. 57% (283 stemmen) maakt zich echter geen zorgen en vindt vooral dat de situatie erger wordt gemaakt dan deze is. Linda Schoutsen (werkzaam bij Personal Touch Travel) maakt zich geen zorgen over het virus zelf, maar wel over de gevolgen voor de economie en het toerisme specifiek. Frank Oostdam (voorzitter/directeur ANVR) noemde het annuleren van de ITB “Een verkeerd signaal aan alle vakantiegangers op de internationale markten.” Bekijk hieronder de reacties uit de branche.

Relax

Bastiaan Verbiest (Travel Counsellor): “Coronavirus en paniek, ben ik de enige die dit niet snapt? Een gezond persoon krijgt hooguit lichte griep verschijnselen, waar het voor zeer oude personen en mensen die al ernstig ziek zijn wel dodelijk kan zijn. Dit is niet anders dan het normale griepvirus waar we elk jaar mee te maken hebben. Corona op dit moment: Wereldwijd zijn er totaal meer dan 82.000 mensen besmet geraakt en 2.800 personen overleden. De ‘gewone’ griep veroorzaakt jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 250.000 tot 500.000 doden. Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep. Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 2000 tot 3500 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood. Dus, relax.”

Olifanten-nieuws

Renata De Simone (Coördinator ZRA’s bij ReisCreaties): “Ik ga van het positieve uit maar wanneer Buitenlandse Zaken toeristische bestemmingen een negatief reisadvies gaat geven is dit desastreus voor de reisagent/ZRA . Hoeveel wordt er als organisator geboekt in plaats van doorverkoper of losse reisdienst? Ik hoop dat Buitenlandse Zaken heel goed nadenkt wanneer reisadviezen worden bijgesteld. Uiteraard staat gezondheid voorop, maar de media maakt nu van elke mugge-bericht olifanten-nieuws.”

Consequenties

Maartje Peters-van Den Akker (The Travel Club): “Ja en nee. Ik denk dat de situatie veel erger wordt gemaakt dan dat het is, omdat een ‘normaal’ griepvirus meer doden tot gevolg heeft dan het coronavirus tot nu toe. Maar ik ben wel bang dat het consequenties gaat krijgen voor de economie in diverse landen. 2019 was al een turbulent jaar in de reissector, hopelijk gaat het coronavirus ons niet teveel ‘kosten’, want niet iedereen zal deze lasten kunnen dragen ben ik bang.”

Geen dag hetzelfde

Walter Colijn (Travel Counsellor): “De (niet-reisgerelateerde) media hypen dit alles tot de max. Dat hebben we gezien met Westerdam. De media vergat zowat te belichten dat zelfs de directie zich persoonlijk met deze situatie bezighield. En dat de nazorg zeer uitgebreid is. Wij worden binnen onze organisatie goed geïnformeerd en ligt er de nadruk uit te gaan van de officiële informatie van de terzake kundige instanties. Wij op ons vlak/de werkvloer hebben de taak aanspreekpunt te zijn voor onze klanten. Elk contactmoment is waardevol en helpt de band met de klant te verstevigen. Zelf niet gaan panikeren. Dat het in zijn algemeen desastreus kan uitpakken voor onze branche is inderdaad wel zorg, niet in de laatste plaats de wereldeconomie. De beurs gaat niet best op dit moment. Echter hebben we al vaker met crises te maken gehad : faillissementen sars mkz Mexicaanse griep, terrorisme ver en dichtbij. En dat hebben we ook overleefd. In ons vak is geen dag hetzelfde. Wie kan dat zeggen?”

Zorgelijk

Irma Goossen (The Travel Club): “Zeker zorgelijk, met name de onbekendheid en helaas ook (nog) geen goede vaccins beschikbaar. De economische gevolgen zijn straks ook niet meer te overzien als de besmetting in deze vaart blijft doorgaan.”

De poll is inmiddels gesloten, maar reageren kan nog steeds. Dat kan hieronder of onder het Facebookbericht.

