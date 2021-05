“Het is geweldig nieuws dat Bonaire weer code geel heeft gekregen. Zo kan men weer genieten van zonnig en authentiek Bonaire”, vertelt Marjolein Oleana, Business Manager Tourism Corporation Bonaire. TravelPro sprak haar over de afgelopen weken/maanden en de actualiteit.

Wat was je eerste reactie op het nieuws dat het reisadvies gaat wijzigen?

“Sinds 15 december 2020 ging Bonaire op code oranje. Wij zijn zeer tevreden dat Bonaire sinds 19 mei weer een geel reisadvies heeft. Dit is natuurlijk heel mooi voor het eiland en goed voor de economie. Reispakketten kunnen ook weer verkocht worden. Het virus is onder controle en wij hebben op dit moment een minimaal aantal gevallen. Bonaire is zeker een veilig eiland om naar op vakantie te gaan.”

Kwamen er de afgelopen weken/maanden nog wel toeristen op het eiland en zo ja, waar kwamen ze voornamelijk vandaan?

“KLM en TUI zijn de afgelopen maanden normaal blijven vliegen naar Bonaire, dus waren er…

Lees het volledige interview in TravelPro #20.

