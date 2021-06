Goedkeuring ACM overname D-reizen door Prijsvrij: Smit ziet af van overname winkels

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft laten weten dat de voorgenomen overname van D-reizen door Prijsvrij is goedgekeurd. “De ACM heeft de overname onderzocht en meldt dat het geen reden heeft om aan te nemen dat de voorgenomen overname de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.”

De ACM meldt dat het gaat om de overname van inventaris van het hoofdkantoor, het call center, 140 winkels, merk IPrechten/resterende IP-rechten, en klantenbestanden van de gefailleerde Drt groep BV, D-rt retail BV, D-rt shared services center BV (D-reizen) door Hader JV Holding B.V. (Prijsvrij). Het is een melding in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet.

Investeerder Wim Smit, eigenaar van The Travel Company en The Travel Club, ziet af van de overname van een deel van de winkels van D-reizen. Dat liet Smit eerder vanmiddag in een verklaring aan TravMagazine weten. Volgens hem wordt The Travel Company door de curatoren geblokkeerd bij een doorstart van voormalige winkels van D-reizen en trekken zij een eerdere schriftelijke toezegging voor 47 winkels in.

D-rt Groep, het moederbedrijf van d-reizen, werd op 6 april dit jaar failliet verklaard door de rechtbank in Haarlem. Het bedrijf had zelf faillissement aangevraagd. Ten tijde van het faillissement had d-reizen 285 winkels en 1.077 medewerkers.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.