Greg Norman wordt Global Golf Ambassador voor Sandals® Resorts International

Greg Norman, een van de meest succesvolle golfspelers ter wereld, is aangesteld als Global Golf Ambassadeur voor Sandals Resorts golfbestemmingen, waarmee extra interesse wordt verwacht voor Sandals Emerald Bay in Exuma (Bahamas), Sandals Golf Club bij Sandals Regency La Toc (St. Lucia), Sandals St. Lucia Golf and Country Club bij Cap Estate (St. Lucia) en Sandals Golf and Country Club in Ocho Rios (Jamaica).

In deze nieuwe en uitgebreide rol zal Norman terug te zien zijn in de strategische marketing campagnes voor Sandals Resorts in print, digitale- en social media. Daarnaast zal hij bezoeken brengen aan de golfbanen en speciale events van de Luxury Included® Sandals Resorts golf bestemmingen. Hij zal ook een adviserende rol aannemen en richting geven aan de specifieke golf- en reismarkt om de golfervaring bij Sandals Resorts van wereldklasse te maken voor spelers van elk niveau. Sandals is de thuisbasis van vier golfbanen op drie Caribische eilanden, met daarbij twee door Greg Norman ontworpen kampioen banen

