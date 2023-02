Deel dit artikel

De groei van het aantal toeristen naar Israël zet door: in januari 2023 werden 257.400 toeristen geregistreerd (tegenover 46.200 in januari 2022 en 284.800 in januari 2019). Dit betekent een stijging van 457% ten opzichte van januari 2022 (een maand waarin het Israëlische luchtruim nog gesloten was voor toeristen) en een daling van slechts 9,6% ten opzichte van januari 2019, een recordjaar voor inkomend toerisme naar Israël.

Dana Gazit, directeur Israëlisch Nationaal Bureau voor Toerisme in Nederland: “Ik ben uiteraard heel erg blij met dit nieuws. Israël is populairder dan ooit en mensen willen het land ontdekken. Dat zie je terug in de cijfers. Ook in Nederland merken we een stijging in het aantal boekingen naar Israël voor dit jaar. Jonge stellen, soloreizigers, oudere echtparen en gezinnen.. we merken een verscheidenheid aan reizigers. Israël heeft namelijk voor elke doelgroep wat te bieden.”

Volgende week komen op uitnodiging van het Israëlisch ministerie van Toerisme ongeveer 160 touroperators uit de hele wereld naar Israël om het land te bezichtigen. Het bezoek vindt plaats in het kader van de jaarlijkse Internationale Mediterraanse Toerismemarkt (IMTM), waar de touroperators meer contacten kunnen leggen met de plaatselijke toeristische leveranciers en kennis kunnen maken met het Israëlisch toeristisch product. Voor de meeste touroperators is het de eerste keer dat ze in Israël zijn en brengen ze Israël momenteel niet als toeristische bestemming in hun land op de markt. Het ministerie van Toerisme biedt vier mogelijke reisroutes aan tijdens IMTM: Tel Aviv en Jeruzalem, de Negev woestijn en Eilat, spiritualiteit en religie in Israël of culinair en multicultureel toerisme.

Auteur Arjen Lutgendorff