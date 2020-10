Heropening RIU Buenavista op Tenerife na complete renovatie

RIU heeft RIU Buenavista heropend na een complete renovatie van de faciliteiten en verbetering van de diensten. Het 4-sterrenhotel met 542 kamers in Adeje in het zuiden van Tenerife laat volgens RIU zien dat de hotelketen blijft investeren in de Canarische Eilanden om de kwaliteit van het aanbod op de bestemming te verbeteren.

RIU Buenavista is één van de volledig gerenoveerde hotels van RIU in Adeje, waaronder ook het exclusieve RIU Palace Tenerife en het Adults Only Hotel Riu Arecas. “RIU Buenavista is absoluut uniek vanwege de ligging en de structuur. We zijn erg blij dat we deze renovatie eindelijk hebben kunnen doorvoeren. Het benadrukt het potentieel van dit hotel”, aldus Luis Riu (CEO van RIU Hotels & Resorts).

Het RIU Buenavista biedt RIU’s 24-uurs all-inclusive service en heropend met een nieuw, modern design en een frisse sfeer. Bovendien is het dankzij de volledige renovatie van de binnen- en buitenfaciliteiten nu efficiënter en toegankelijker. De receptie is nu veel groter, helderder en moderner, er is een groot centraal plein waar het hotelleven omheen draait, er is een nieuw Italiaans restaurant en een podium voor de avondshows.

De buitenfaciliteiten van het hotel, die zich uitstrekken tot aan de zee hebben verschillende zonneterrassen en zes nieuwe zwembaden, waaronder een exclusief voor volwassenen en een overloopzwembad met ligstoelen en twee kinderbaden. Naast de zwembaden voor volwassenen is er een nieuwe strandbar en het RiuFit-gebied voor sportieve activiteiten gebouwd, een aanbod dat wordt aangevuld met een multifunctioneel sportveld en een beachvolleybalveld.

Na de renovatie zijn alle kamers van het RIU Buenavista lichter en comfortabeler, met opvallender meubilair in lichte tinten en moderne, toegankelijke badkamers met een grote douche. Ook het gastronomische aanbod is fundamenteel vernieuwd en omvat onder meer een Italiaans restaurant, een grillstrandbar, een Aziatisch restaurant en een poolbar.

In haar reisadvies laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat de kleurcode van Spanje (inclusief de Canarische Eilanden) is aangepast van ‘geel’ (let op: er zijn veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen), omdat de besmettingsgraad van het coronavirus is in heel het land is toegenomen. Na een verblijf in Spanje geldt bij terugkeer in Nederland een thuisquarantaine van tien dagen.

