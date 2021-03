Herstart Celebrity Cruises vanaf St. Maarten: ook Aruba en Curaçao opgenomen in route

Celebrity Cruises heeft vandaag de herstart van haar cruises aangekondigd en heeft voor St. Maarten gekozen als thuishaven voor haar schip ‘Celbrity Millennium. Ook Aruba en Curaçao zijn opgenomen in één van de routes waar de rederij op 5 juni mee van start gaat.

Vanaf 25 maart is het mogelijk boekingen te maken voor de nieuwe Caribische routes van zeven nachten die tot en met augustus vertrekken naar enkele van de meest geliefde Caribische eilandbestemmingen. Het schip vaart met gevaccineerde bemanning en zal binnen 72 uur na inscheping beschikbaar zijn voor gevaccineerde volwassen en kinderen onder de achttien jaar met een negatief testresultaat.

In tegenstelling tot cruises die in Europa hebben plaatsgevonden, zijn passagiers niet beperkt tot door de rederijen georganiseerde excursies aan wal en mogen ze op eigen gelegenheid van boord gaan en havens verkennen. Naast georganiseerde groepsreizen zijn er ook Private Journeys en Small Group Discovery Tours beschikbaar voor gasten die bij familieleden of reisgenoten willen blijven.

‘Terugkeren naar het Caribisch gebied na meer dan een jaar is zo’n belangrijk moment voor ons. Het markeert het begin van het einde van wat voor iedereen een unieke uitdagende tijd was. We hebben de afgelopen maanden constant contact gehad met de leiding van St. Maarten om elkaar te ondersteunen. Dat we mensen de mogelijkheid kunnen bieden om veilig op vakantie te gaan aan boord van het revolutionaire Celebrity Millennium, is ongelooflijk, en dat we vanaf het magische eiland St. Maarten vertrekken is heel bijzonder. Ik ben voor altijd dankbaar voor de steun en medewerking van de regering van St. Maarten’, aldus Lisa Lutoff-Perlo (President & CEO Celebrity Cruises).

‘Het hebben van een grote cruisemaatschappij zoals Celebrity Cruises van Royal Caribbean Group is een belangrijke economische mijlpaal voor St. Maarten. Het is een historische overeenkomst, de vrucht van een voortdurende dialoog en een bewijs van de kracht van onze langdurige relatie’, verklaarde minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie (TEATT) Ludmila de Weever. ‘De komst van Celebrity Cruises zal onze economie helpen verjongen en kansen voor onze mensen stimuleren. Ik wil het managementteam van de Royal Caribbean Group bedanken voor hun inzet voor St. Maarten en hun vertrouwen in het Ministerie van TEZV als een betrouwbare en verantwoordelijke partner. Ik kijk uit naar de succesvolle herlancering van hun Caribische cruises’, besluit minister de Weever.

De Celebrity Millennium heeft een grote renovatie ondergaan en biedt volgens de rederij een ongeëvenaarde nieuwe luxe-ervaring. Het schip beschikt nu over gloednieuwe passagiershutten, nieuw ingerichte restaurants en lounges en een opnieuw ontworpen spa.

