“Het behoud van verdiensten retailers en zra’s in Corona-voucher van groot belang”

“Het behoud van de verdiensten in het Corona-voucher is van groot belang voor retailers en zra’s”, dat stelt Freek Sikkema (De Reis Expert) in reactie aan TravelPro. “Er dreigt een situatie te komen dat onze verdiensten bloot komen te liggen waardoor de tendens bij de consument kan ontstaan dat retailers en zra’s altijd duurder zijn. Als er een Corona-voucher uitgeschreven moet worden, dan moet de touroperator met retailer en/of zra overleggen wat de verkoopprijs was. Anders ontstaat er een warboel.”

Ook Sikkema zit als iedereen in de sector met smart te wachten op de uitkomst van het Corona-voucher overleg tussen ANVR, Ministerie van Economische Zaken en ACM. Sikkema verwacht dat de regeling met betrekking tot het Corona-voucher weer op verschillende manieren geïnterpreteerd zal worden, maar dat er zoals Frank Oostdam (directeur ANVR) al benadrukte goed overleg gepleegd moet worden. “Je ziet nu al grote spelers goede naam maken over de rug van specialisten. Ik kan mij de reactie van Jozef Verbruggen (directeur Untamed) goed voorstellen.”

Sikkema laat weten dat een standaard pakketreis doorgaans voor de brutoprijs wordt verkocht. “Bij partijen welke vooral maatwerk bieden, komt het vaak voor dat er veel onderdelen van de reis non-commissionabel zijn of dat netto reissommen worden aangeboden. Op deze onderdelen zetten wij een stukje extra verdiensten, want van 3% commissie op het totale brutobedrag kunnen wij niet leven. Als retailer/zra moet je dat wel aanvullen en zo zijn de afspraken met deze touroperators ook.”

Met zijn oproep om de verdiensten van retailers/zra’s te beschermen, wil Sikkema al voordat de juridische regeling rondom het Corona-voucher bekend is voorkomen dat de retail-/zra-verdiensten bloot komen te liggen. “Stel ik heb een reis ingekocht voor € 4.500 en heb die voor € 4.800 verkocht. Wanneer ik via de touroperator dan een voucher krijg van € 4.500, dan komt mijn verdienste op tafel te liggen. Reisorganisaties beschermen hun eigen verdiensten, maar ik roep ze op om ook de verdiensten van retailers/zra’s te beschermen.”

Wanneer touroperators die samenwerken met retailers geen gehoor geven aan de oproep, zal volgens Sikkema het gevoel onder consumenten gaan leven dat retailers/zra’s altijd duurder zijn. “Een alternatief is een voucher-in-voucher systeem waarbij de reisorganisatie een b2b-voucher afgeeft en de retailer/zra een b2c-voucher. Dit heeft niet mijn voorkeur, want het geeft meer administratie, maar als dit een manier is om de verdiensten te beschermen dan wil ik de deur niet dichtgooien. Laten we er zo snel mogelijk met elkaar over nadenken. Frank (Oostdam, red.) heeft al terecht gezegd dat het Corona-voucher moet worden omarmt, maar laten we ook over dit verdiensten-probleem nadenken met elkaar. Laat touroperators aan retailers vragen wat de verkoopprijs was.”

Sikkema laat tenslotte weten hoopvol te zijn. “Ik heb al heel veel specialistische reisorganisaties gesproken die er zeker werk van gaan maken. Dit moet een discussie zijn die we met z’n allen voeren, want ik heb het gevoel dat er partijen zijn die bewust niet de verkoopprijs gaan vragen en daarmee de retail buitenspel willen gaan zetten. Partijen die bijvoorbeeld ook al commissies willen terugvorderen van geannuleerde reizen. Het zou partijen sieren om hierin mee te denken met retailers/zra’s. Je ziet dat ook rederijen het doen, evenals specialisten als Yaxa Reizen. Administratief wordt het extra werk, maar laat de waarde van het Corona-voucher alstublieft overeenkomen met de uiteindelijke verkoopprijs. Anders krijgen we een warboel. Laten we vooral naast elkaar staan en niet tegenover elkaar. Na deze crisis hebben we elkaar keihard nodig.”

