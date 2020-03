Jozef Verbruggen (Untamed): “Laat mensen alsjeblieft nu hun vakantie afbetalen”

Net als iedereen had Untamed Travelling ook niet verwacht dat het coronavirus deze massale vorm zou aannemen. Jozef Verbruggen (Untamed Travelling): “Deze uitzichtloze situatie maakt het voor iedereen ontzettend moeilijk, het wordt nog lastiger omdat branchegenoten niet eensgezind zijn…”

De onzekerheid over hoe lang het coronavirus de wereld in haar macht houdt, maakt het extra lastig voor veel bedrijven. “Maar ook dat collega-touroperators bepaalde zaken in de media gooien die vooral van toepassing zijn op een pakketreis naar Turkije van €199 per persoon. Klanten begrijpen dat niet en gooien alles op één hoop. Het is een stuk complexer dan dat veel consumenten denken.”

Restantbetalingstermijn

Verbruggen doelt op het feit dat een touroperator de restantbetalingstermijn terugschroeft van de gebruikelijke zes weken naar twee weken voor vertrek. “Dat hadden ze nooit moeten doen. Dat ondermijnt ons hard. We hebben dat geld nu hard nodig, hebben kosten gemaakt voor deze reizen en geïnvesteerd in andere zaken. Deze investeringen krijgen we ook niet terug. De mensen zitten nu op hun geld, ze kunnen nergens naartoe. Laat ze alsjeblieft nu hun vakantie afbetalen. En als de reis toch niet kan doorgaan, is die gedekt met het corona-voucher. Dus waarom zou je ze dat als touroperator niet laten doen? Voor ons is het essentieel. Het lijkt erop dat deze collega-touroperator naar de bank is gegaan en een overbruggingskrediet van een paar miljard heeft gekregen… We zijn een gezond en solide bedrijf, maar in tijden van crisis moet je niet hautaine zijn. Niemand weet hoe lang het gaat duren. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, laat ons alsjeblieft eensgezinds zijn.”

Omboeken tot en met april

Untamed Travelling startte met het aanbieden van reizen naar Afrika, maar voegde daar na de vulkaanuitbarsting op IJsland met bijhorende aswolk, nieuwe continenten aan toe. Verbruggen: “Toen zagen we dat er een risico schuilt in het aanbieden van slechts één continent. Daarnaast vroegen vaste klanten naar nieuwe bestemmingen in andere continenten.” Maar even terug naar Afrika: het continent heeft voor veel landen een lockdown aangekondigd, zoals voor Zuid-Afrika dat vanaf morgen van kracht is. “Heel erg jammer. Inmiddels kunnen we nergens meer naartoe. Alles ligt stil. De laatste tweeënhalve week zijn we bezig geweest om mensen terug te halen. Wij zijn nu alle reizen tot en met april aan het omboeken.”

Coulance vanuit de consument

Net als vele andere touroperators werkt Untamed Travelling ook met het corona-voucher. “Consumenten weten wat er speelt en weten ook dat het overmacht is. Gelukkig hebben we een ontzettend fijne klantenkring. Ze worden door ons gebeld, daar zijn we erg proactief in. De coulance vanuit hun kant is ook groot. Mensen reizen graag en accepteren het corona-voucher, dat is fijn. Als deze bizarre situatie voorbij is, verwacht ik wel dat mensen weer – of misschien wel nóg meer – gaan reizen. Wat ook erg fijn is dat we sinds twee jaar aangesloten zijn bij IATA. Dat is nu een enorm voordeel. Wat betreft onze tickets zijn we van niemand afhankelijk, dat bespaart ons veel tijd. Dat geeft ons ook een enorme daadkracht.” Verbruggen vult aan: “Veel retailers zijn voor touroperator gaan spelen en zij kunnen nu in de problemen komen. Maar ik moet zeggen dat onze ‘top vijfig reisagenten’ dat gelukkig veel minder doet. Deze doorgewinterde reisverkopers weten welke risico’s er kleven aan zelf touroperaten. Ze weten dat ze misschien wat meer betalen aan ons, maar dat ze dan vervolgens wel de zekerheid hebben van SGR en SGRZ. Ze hoeven zich bij calamiteiten een stuk minder zorgen te maken dan als ze zelf aan de slag gaan.”

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.