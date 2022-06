Deel dit artikel

Transavia is teleurgesteld dat, na de eerdere stappen die zijn gezet om de problematiek van de wachtrijen te verminderen, Schiphol de luchtvaartmaatschappijen nu verplicht om veel minder passagiers te vervoeren vanwege de tekorten aan personeel op de luchthaven deze zomer. Dat laat de luchtvaartmaatschappij weten.

Transavia stelt: “Dit heeft een grote impact op zowel passagiers die uitkijken naar hun vakantie, als de hele reisbranche die na twee coronajaren weer de kans kreeg op een succesvolle zomer. Om de vakantie van zoveel mogelijk passagiers zeker te stellen, voelt Transavia zich genoodzaakt aanzienlijk minder stoelen in de verkoop te zetten voor de periode vanaf 7 juli met vertrek vanaf Amsterdam en zal annuleren ook nodig zijn. Nu Schiphol het besluit heeft genomen om minder passagiers te kunnen ontvangen, wil Transavia haar passagiers zo snel mogelijk duidelijkheid geven binnen de mogelijkheden die er nu zijn.”

“Dit is een besluit dat we met veel pijn in het hart moeten nemen”, zegt Marcel de Nooijer, CEO van Transavia. “Onze passagiers willen duidelijkheid. Om zoveel mogelijk teleurstelling te voorkomen, remmen we daarom de verkoop van tickets voor de zomer (van 7 juli t/m 28 augustus) door nog maar een zeer beperkt aantal tickets te verkopen en verkleinen we het maximaal aantal passagiers op een aantal vluchten. En annuleren zal daarnaast ook nodig zijn, maar dat proberen we zoveel mogelijk te beperken. We verwachten dat we in de loop van volgende week meer duidelijkheid hebben hierover. Passagiers teleurstellen gaat geheel in tegen onze klantgerichtheid, we bezorgen juist graag zoveel mogelijk reizigers een mooie vakantie. En de zomer is voor ons het belangrijkste seizoen. Na twee zware coronajaren hadden we het ook nodig om weer volop te kunnen vliegen om financieel gezond te worden. Dit is een enorme strop voor onze passagiers en voor ons bedrijf. Het gedwongen reduceren van het aantal passagiers is zeer ongewenst en moet eenmalig en kortstondig zijn.”

De verkoop vanaf de luchthavens in Eindhoven, Rotterdam en Brussel blijft open.

Passagiers van wie de vlucht wordt geannuleerd, ontvangen hierover een bericht. Omboeken van het ticket in de zomervakantie is beperkt mogelijk vanwege de beperkte beschikbaarheid van capaciteit in de zomer door de restricties van Schiphol. “Toch zal Transavia haar uiterste best doen om de passagiers een alternatief te bieden. Als het alternatief er niet is, of niet passend is, volgt terugbetaling van het ticket”, aldus de airline.

Author Sharon Evers