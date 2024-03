Camiel Verhagen, de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, heeft zich uitgesproken tegen de voorgestelde nachtsluiting van Schiphol en andere beleidsmaatregelen die de toegankelijkheid van vliegreizen voor de gemiddelde Nederlander zouden beperken.

In een recente verklaring op LinkedIn, waarbij hij tevens een interview met de CEO van Transavia deelt over de nachtsluiting en de stijgende kosten van vliegtickets, benadrukt Verhagen het belang van betaalbare vliegvakanties voor alle Nederlanders.

Inconsequent en onvoorspelbaar

“Het slaat nergens op dat deze Nederlanders massaal de auto moeten pakken om vanuit Düsseldorf en Brussel alsnog in het vliegtuig te stappen naar hun vakantiebestemming”, voegt Verhagen toe, wijzend op de inconsequentie en onvoorspelbaarheid van het huidige luchtvaartbeleid.

Recht op betaalbare vliegvakantie

Verhagen stelt: “Ook de gewone Nederlander heeft recht op een betaalbare vliegvakantie. Uiteraard moeten we de overlast voor omwonenden van een vliegveld beperken. Maar het kan niet zo zijn dat talloze Nederlanders voor hun welverdiende vliegvakantie naar Spanje of Kreta de auto moeten pakken naar een vliegveld in het buitenland of dat dit ze in het geheel wordt ontnomen.”

Gevolgen

De voorgestelde beperkingen, waaronder de nachtsluiting van Schiphol en het niet openen van Lelystad Airport, zouden volgens Verhagen leiden tot een situatie waarin vliegen vanuit Nederland onbetaalbaar wordt voor grote groepen mensen. Dit zou Nederlandse vakantiegangers dwingen uit te wijken naar luchthavens in omliggende landen zoals Düsseldorf en Brussel, met alle gevolgen van dien.

Luchtvaart nodig

Verhagen roept op tot een samenhangend en voorspelbaar beleid dat niet alleen de luchtvaartsector ondersteunt in haar streven naar duurzamere en stillere operaties, maar ook de toegankelijkheid van vliegvakanties voor de gemiddelde Nederlander garandeert. “We hebben toekomstbestendige luchtvaart nodig voor de Nederlander. Dat vraagt een consistent en gebalanceerd beleid op basis van gedragenheid en consensus tussen overheid, samenleving en luchtvaartsector.”