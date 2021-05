Hillman Travel in gesprek over panden, maar geen doorstart onder de naam d-reizen

Franz Bergman, oprichter en eigenaar van Hillman Travel, praat met de familie Van den Broek over de huur van zo’n 50 voormalige winkels van d-reizen. Het plan is om in de panden te starten met Hillman Travel reisbureaus. De ondernemer is niet van plan om door te starten onder de naam d-reizen.

“We hebben nog steeds geen feedback van de curatoren gehad, maar achter de schermen zijn we verder gegaan”, zegt Boon. “Als het niet linksom kan, dan doen we het rechtsom. We hadden sowieso niet willen doorstarten onder de naam d-reizen, dus wat dat betreft, maakt het niet veel uit”, dat heeft Simone Boon, COO en medeaandeelhouder van Hillman Travel, aan TravMagazine laten weten.

De familie Van den Broek, oprichter van d-reizen, is eigenaar van een deel van de panden waarin de reisbureaus gevestigd waren. Bergmann heeft in april bij de curatoren van de failliete D-rt Groep, moederbedrijf van d-reizen, een bieding gedaan op 50 tot 60 voormalige winkels van d-reizen, maar heeft tot nu toe geen reactie gehad.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.