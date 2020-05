Hoe gaan we om met de anderhalve meter-samenleving?

We horen het Mark Rutte nog zeggen: ‘De anderhalve meter-samenleving moet het ‘nieuwe normaal’ worden’. Nou ja, eerder het tijdelijke abnormaal. De vraag is natuurlijk hoe dit in onze branche succesvol kan worden opgepakt. TravelPro vroeg reisprofessionals op het platform ‘TravelPro’s Only’ naar de nu al genomen initiatieven, maar ook of het ‘nieuwe normaal’ überhaupt haalbaar is.

Ans Sleegers (TravelXL at Home) is hier duidelijk over en zegt: “Ik denk dat het niet haalbaar is.” Mariëlle Henzen (TravelTeam) laat juist weten: “Op ons reisbureau is het prima haalbaar. Er hangen inmiddels ook plexiglasschermen en staan er desinfecterende handgel en desinfecterende doekjes om de bureaus na elk bezoek schoon te maken. Ik denk alleen dat in het straatbeeld de anderhalve meter-norm snel verdwijnt. Zeker ook als de horeca weer gedeeltelijk open mag. Vliegen gaat zeker niet lukken met deze norm, maar de toestellen zullen toch echt een keer de lucht in moeten. We moeten waar mogelijk rekening houden met de anderhalve meter-afstand en het ook respecteren, maar niet: volwassen mensen eigen beslissing laten nemen om daar dan op dat moment te zijn of naartoe te gaan.”

“Hoe gaan we dat doet op weg naar én op een vakantiebestemming?”

Laura van Haren (Traveltastic) is het eens met Mariëlle. “In de horeca is het niet te doen, zeker niet op festivals zeker niet en laat staan op een vakantiebestemming. Ik ben vandaag in het centrum van Den Bosch geweest. De winkels zijn erop ingericht, maar er staan buiten ook wachtrijen. Dat is niet echt het idee van even ter ontspanning en voor gezelligheid shoppen, een terrasje pakken of gezellig dineren onder het mom: we zijn er toch. Natuurlijk kan je je kantoor erop inrichten en voorbereiden. Maar hoe gaan we dat doet op weg naar én op een vakantiebestemming?”

“Probleem zit in onze producten”

Annemarie van Erp (The Travel Club): “Werken is met de anderhalve meter-norm goed te doen, alleen dat geldt niet voor de producten die wij verkopen. Airport, vliegtuig, transfer bus, hotels, zwembaden, attractieparken et cetera en daar zit het grote probleem, maar niet zo zeer bij ons op kantoor.” Pascall van Mastrigt-Kempen (Reis met Passie) is het eens met Annemarie: “Werken op anderhalve meter-afstand is goed te doen. Maar eerlijk gezegd word ik niet goed van het ‘nieuwe normaal’. Dat klinkt als of het altijd zo blijft. Geloof je het zelf?” Melanie Martens (TravelXL Geldrop): “Ik word er ook niet goed van, maar de anderhalve meter-maatschappij klinkt echter niet als iets tijdelijks. Het kantoor is inmiddels aangepast, maar dan moeten de producten wel weer te verkopen zijn.” Martine Verhaar: “Het is onhaalbaar en dan denk ik alleen nog maar aan de bus, tram, trein, metro en vliegtuig of gaan de bussen met maximaal vijftien passagiers Europa in?” Ellen van Gelder (Van Gelder Reizen) vult aan: “En onbetaalbaar.”

