Hongarije geel maar met zware inreisbeperkingen

De kleurcode van Hongarije wordt vanaf vandaag geel, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat Nederlanders goed op moeten letten op het inreisverbod waar beperkt uitzonderingen op mogelijk zijn (bijvoorbeeld studenten en zakenreizigers).

Na een verblijf in Hongarije hoeven reizigers voor terugkeer in Nederland geen negatieve test te laten zien en na terugkeer niet in (thuis)quarantaine. Er is nog wel een testverplichting voor reizen van Nederland naar Hongarije. Meer informatie over de in Hongarije en Nederland geldende (reis)maatregelen is te vinden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

