Hotel Riu Plaza España opent in virtuele wereld met mogelijkheid overnachtingen te boeken

Het iconische hotel Riu Plaza España is het eerste hotel dat door RIU Hotels & Resorts virtueel toegankelijk is gemaakt. De keten laat weten dat het ervan overtuigd is van de mogelijkheden die de virtuele wereld biedt, waaronder de mogelijkheid om een reservering te maken.

RIU gaat uit van het idee dat de virtuele wereld een volgende stap in de ontwikkeling van het huidige internet (internet 3.0) is. Volgens de hotelketen is het bijzondere aan de virtuele wereld dat het een beleving is en niet alleen een etalage.

Met de opening van het Hotel Riu Plaza España is het mogelijk om verschillende delen van het hotel te bezoeken, de details van de decoratie en de authentieke elementen zoals in de lobby te bewonderen, of op het dak van het uitzocht genieten. Daarnaast bevinden zich in het hotel elementen die kunnen worden opgepakt, geopend en aangeklikt en er zijn interactieve verrassingen. Voor de eerste 500 bezoekers ligt er een prijs te wachten.

Voor de ontwikkeling van dit project werkt RIU nauw samen met La Agencia Encubierta. Dankzij hen bevat het Riu Plaza España hotel dat net is geopend in AltSpace (Microsoft) nieuwe bouwelementen die nog nooit eerder zijn vertoond.

Author Arjen Lutgendorff