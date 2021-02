Iedereen uit een (‘risico’)land weigeren is niet oké

De World Travel & Tourism Council (WTTC) roept regeringen op te stoppen met het concept ‘risicolanden’ en zich te gaan focussen op individuele reizigers. Volgens de Wereldtoerismeorganisatie is het niet correct wanneer overheden hele bevolkingsgroepen weigeren op basis van het land waarin zij wonen.

“We kunnen niet hele landen blijven bestempelen als ‘hoog risico ’, wat ervan uitgaat dat iedereen besmet is. Hoewel het Verenigd Koninkrijk momenteel een hoog aantal infecties kent, zijn duidelijk niet alle Britten besmet; hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Amerikanen, Spanjaarden, Fransen en ga zo maar door”, aldus Gloria Guevara (President en CEO van WTTC).

Het opnieuw definiëren van risico’s op basis van individuele reizigers is volgens de Wereldtoerismeorganisatie dé sleutel om veilig internationaal reizen weer mogelijk te maken. “We moeten leren van ervaringen uit het verleden en een crisis zoals 9-11. Reizigers weigeren op basis van land stigmatiseert niet alleen een hele natie, maar het stopt ook reizen en mobiliteit wanneer veel mensen die negatief testen bij vertrek en aankomst veilig kunnen reizen zonder het virus te exporteren.”

De Wereldtoerismeorgansiatie is er van overtuigd dat het implementeren van een uitgebreid testregime en het gebruik van technologie de enige praktische manier is om internationale reizen op een veilige manier te herstellen. “Bovendien zal een uitgebreid testprogramma minder duur zijn dan de economische kosten van algemene quarantaines en lockdowns. We moeten leren leven met het virus, want het zal even duren voordat de wereldbevolking gevaccineerd is. Daarom pleit WTTC er al lang voor om een ​​uitgebreide en kosteneffectieve test bij vertrek en aankomst in te voeren voor alle internationale reizigers, om te voorkomen dat dragers van het virus het virus verspreiden.”

“Zoals altijd moet er een cruciaal evenwicht worden gevonden tussen de prioriteit van de volksgezondheid en de noodzaak om economische activiteit in stand te houden. We moeten niet alleen zorgen dat mensen veilig en gezond zijn, maar we moeten ook de gezondheid van de wereldeconomie veiligstellen – en de 174 miljoen banen in reizen en toerisme die door deze verwoestende pandemie zijn getroffen, nieuw leven inblazen.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.