“Ik ben niet bang voor Transavia Holidays”

“Het verbaasde mij niets. Ik ben er niet bang voor en zie het ook niet als een bedreiging. De reisbranche is altijd in beweging en zij zien ook hun kansen”, zo laat Jeannie Vincent (CEO The Travel Club) weten aan TravelPro.

“Het is mooi dat het voor de klant een pakketje is. Je ziet heel veel nieuwe initiatieven. Wij hebben er contact over gehad met Transavia en wat de mogelijkheden zijn. Ik ben ook nooit bang voor concurrentie. We gaan altijd uit van onze eigen kracht en hebben onze eigen usp’s.”

Van kritiek op Transavia of andere partners wil Vincent niet weten. “De coronacrisis heeft iedereen overvallen en natuurlijk zien we partners waarbij de administratie niet helemaal op orde is, maar iedereen heeft z’n handen vol. Wij ook. Dit waren normaliter de topmaanden. Godzijdank worden airlines in leven gehouden met staatssteun. Als KLM was omgevallen dan hadden we allemaal kunnen inpakken.”

Vincent verwacht dat de wensen van klanten gaan veranderen. “Wij boekten gemiddeld 100 dagen voor vertrek en dat gaat veel korter worden. Ik denk dat veel mensen wanneer het weer mogelijk is nog serieuzer naar hun bucketlist gaan kijken. Dan praat je in veel gevallen ook echt over maatwerk. Zelf wilde ik altijd nog eens naar Alaska en nu kan dat opeens niet meer. Als het volgend jaar kan, dan ga ik dat zeker doen.”

