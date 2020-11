Het Radio 1-programma ‘Gaan!’ heeft vanochtend luisteraars de mogelijkheid gegeven om te discussiëren over de stelling ‘In deze tijd op vakantie gaan, is egoïstisch’. Dat deed het programma naar aanleiding van het nieuws dat het Out break Management Team een negatief reisadvies adviseert voor reizen naar het buitenland.

Eén van de luisteraars van Radio 1 verwijt de overheid dat het van te voren al wist dat er een tweede golf aan zou komen en dat zij hebben nagelaten om vol in te zetten op de zorg. “Ik ontken zeker het virus niet en ook niet dat de druk ontzettend hoog is. Deze zijn zelf ook gewoon lekker op vakantie gegaan tijdens het zomerreces. Nu het water ze aan de lippen staat, moet iedereen opeens maar thuisblijven.”

Radio 1 liet tijdens de uitzending ook een fragment horen waarbij politiek verslaggeefster Carla Joosten haar mening gaf over de kwestie ‘negatief reisadvies’ tijdens een uitzending van Goedemorgen Nederland. “Het valt mij van de bevolking tegen dat mensen niet logisch nadenken. Alsof het virus opeens ‘verschwunden’ is. Zijn wij kinderen die allemaal door vader Rutte toegesproken moeten worden? De ministers hadden ook nooit weg mogen gaan.”

Jaap van Dissel (directeur RIVM) gaf vorige week nog een toelichting over het negatief reisadvies aan BNR Radio. “We hebben het advies uitgebracht dat vakantie in deze winterperiode onverstandig is om dat te doen op internationale bestemming. alleen al omdat de meeste bestemmingen om ons heen op oranje staan en je dan bij terugkomst in quarantaine moet. We hebben tijdens vorige vakanties gezien dat ondanks dat de meerderheid zich aan de voorschriften houdt, een minderheid dat niet doet en dat heeft ertoe geleid dat we introducties hebben gehad vanuit het buitenland die zich verder hebben verspreid. Je kan dat tegengaan door niet op vakantie te gaan.”

Van Dissel liet aan BNR weten dat hij ‘er niet zoveel van vindt’ dat de reisbranche zegt dat je wel naar (onder andere) Griekenland kan, aangezien er een geel reisadvies van toepassing is voor deze bestemming. “Wij geven een generiek advies en hoe dat verder in het beleid wordt overgezet geschiedt tussen ministeries. Buitenlandse Zaken is daarbij betrokken en ik heb er alle vertrouwen in.”

