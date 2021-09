Inmiddels bijna 70 reisbedrijven steunen mogelijk kort geding tegen de Staat

Deel dit artikel











Het aantal reisbedrijven dat zich heeft aangesloten bij de groep die mogelijk een kort geding wil aanspannen tegen de Nederlandse Staat is afgelopen weekend toegenomen tot bijna 70 deelnemers.

Het idee is om over te gaan tot een kort geding wanneer niet uiterlijk 25 september wereldwijd een geel reisadvies is ingesteld voor gevaccineerde reizigers en mensen met natuurlijke immuniteit (opgebouwd door voorgaande Covid infectie) net zoals ook sinds 27 juli voor landen binnen de EU is gedaan.

“We krijgen per 1 oktober geen coronasteun meer en deze misleidende reisadviezen brengen onze sector grote schade toe. We hopen dat het niet nodig is, maar we zullen niet aarzelen de Staat te dagvaarden”, aldus initiatiefnemer Joshua van Eijndhoven (Voja Travel).

Author Arjen Lutgendorff

