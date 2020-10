Inspectierondreis TUI/Kras: Prachtig Puglia

Er is heel wat om te doen geweest: hoe bied je (groeps)rondreizen aan in tijden van corona? Met een inspectierondreis laten TUI en Kras zien dat het prima gaat. Alhoewel prima een understatement is…

Veel over gehoord, maar nog nooit geweest. Dat geldt voor veel bestemmingen, maar op de een of andere manier had ik al een zwak voor Puglia voordat ik er überhaupt was geweest. Het is een bestemming die regelmatig op mijn social media-tijdlijn voorbijkomt en op de nodige likes kan rekenen. Maar heel eerlijk: Heleen Vetten (sales support TUI Nederland) maakte mij een tijdje geleden nog enthousiaster tijdens een van TUI’s Summernights. Hoe zij over deze regio sprak, zo enthousiast, deed mij verlangen naar dit prachtige stukje van bella Italia. En zo geschiedde.

Veel zin in

Met een koffer vol zomerse kleding en – volgens de hedendaagse regels – mondkapjes vertrek ik middenin de nacht naar Rotterdam The Hague Airport. De vlucht naar Brindisi staat gepland voor 7.15 uur. Na een temperatuurmeting, dat toch even spannend is, vertrekt de groep reisagenten naar de hak van Italië en kan de inspectiereis van TUI/Kras beginnen. Ik blijf het bijzonder vinden dat je binnen een paar uurtjes in een totaal andere wereld bent. De sfeer is fijn en zelfs een beetje uitgelaten. Ik merk dat we er allemaal zin in hebben. Enorm veel zin in. Zelfs als reizen een beetje anders is dan voorheen. In Italië moet je één meter afstand houden van elkaar en binnen is het dragen van een mondkapje verplicht. In restaurants, als je eet of drinkt, mag hij af. Je moet je voorafgaand ook registreren en een gezondheidsverklaring van de RIVM invullen en meenemen. Daarnaast moet je bijhouden in welke horecagelegenheid je bent geweest en met wie.

Op naar de gelateria’s en trattoria’s

Marijke van den Akker (reisleider Kras) verwelkomt ons in de bus met als eerste bestemming, Ostuni. Zij doet het werk al jaren en dat is te merken. Vol plezier, professionaliteit en met leuke anekdotes begeleidt Marijke ons door deze rondreis. Haar doel en dat van TUI en Kras is om reisagenten te laten ervaren hoe is het om een rondreis met een bus te maken in tijden van corona. Natuurlijk is het iets anders met de nodige aanpassingen, maar dat het geen afbreuk doet aan de reis an sich zal later blijken. Waar Marijke haar gasten normaal gesproken laat wisselen van plek, zodat iedereen een keer vooraan in de bus zit, gebeurt dat nu niet. Iedereen heeft een vaste plek en dat is wel zo hygiënisch. Daarnaast is het dragen van een mondkapje in de bus verplicht. Maar Ostuni dus. Wow, dit is dus pas echt Italië. (Ter info: ik ben een redelijk groentje als het om Italië gaat. Een weekendje Milaan en 48-uur Toscane, meer niet). Smalle straatjes met witte huizen, balkons vol bloemen en wapperend wasgoed, souvenirwinkels, gelateria’s en trattoria’s in overvloed. Ik kom nu al ogen tekort. En als we nog foto’s zouden maken met fotorolletjes, dan waren die nu al op. Dat belooft wat. Op naar Alberobello.

Lees meer in TravelPro 40 die vrijdag 2 oktober is verschenen. Hier vind je ook de video. Deze reis vond plaats voordat bekend werd dat het productaanbod van Kras verschuift naar TUI.

